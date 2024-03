Um barraco que era usado como depósito de drogas

para o tráfico foi descoberto no começo da madrugada desta quarta-feira no Parque da Liberdade em Americana.

Ninguém foi encontrado no local, que fora denunciado anonimamente. Mas havia bastante droga, que foi apreendida. Um total de 3,1 mil unidades de drogas encontradas no local.

Leia abaixo resenha divulgada pela

Guarda Municipal de Americana

Apreensão de Drogas

Local: Avenida Serra do Mar, sn, Pq Liberdade

Data: 27/03/24

Horário: 00:05hrs

BOGM: 2878/24

BOPC: EH 0601/24 1 DP

Equipes de Romu Inspetor Charles, Subinspetor E Santos, Gcms Amâncio, Donato, Montalvão e A Silva

Síntese: Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal, equipe Tática de Romu recebera informações de que um barraco estaria sendo utilizado para armazenamento de drogas destinados para a venda naquela localidade.

Equipes realizaram uma incursão avistando o barraco denunciado com a porta aberta. Efetuada uma varredura no interior e nenhum indivíduo fora encontrado. Durante a averiguação, fora localizado uma mochila e em seu interior certa quantia de maconha, crack e cocaína distribuídas em diversos kits. Drogas essas apresentadas na unidade de polícia judiciária e apreendidas em auto próprio após deliberação da autoridade policial signatária.

Apreendidos:

01 Mochila logotipo Nike de nylon

16 kits pedras crack- 212 pedras 60 grs

19 kits de maconha- 247 porções 128 grs

95 kits de cocaína- 2654 eppendorf 1,745 kilogramas

Total de 3.113 unidades de drogas

