Confira cardápios especiais na Semana Santa

A Semana Santa e a Páscoa são celebrações ligadas à religião,

aos cultos e procissões religiosas. Mas são também oportunidades de sair da rotina para vivenciar experiências gastronômicas diferentes, principalmente, aquelas que reúnem toda a família. Devido à tradição, muitas pessoas optam por não comer carne vermelha ou derivados neste período do ano. Por isso, os frutos do mar acabam ganhando destaque e protagonismo nos preparos.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Confira algumas opções de sete restaurantes da região de Campinas para esta semana.

Rancho Colonial Grill – Campinas

Tradicional churrascaria de Campinas localizada na Vila Industrial, a casa vai oferecer no domingo de Páscoa opções para quem é fã de bacalhau. Além de bacalhau desfiado e uma salada para acompanhar os pratos, outra opção do cardápio do final de semana será o Bacalhau Mendes de Sá

Vila Paraíso Restaurante Campinas

Instalado no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, o Chef Ricardo Barreira, do Vila Paraíso Restaurante, vai preparar duas sugestões especiais, a serem servidas nos dias 28, 29 e 30. Uma delas é o Saint Peter da terra (filé, escama de banana da terra sobre cama de quinoa com espinafre salteado e abobrinha, finalizado com amêndoas laminadas). Já para quem não dispensa o tradicional bacalhau, a dicar é o Bacalhau à Narcisa (postas de bacalhau, batatas, brócolis, pétalas de cebola e azeitonas portuguesas mergulhadas em azeite extra virgem. Acompanha arroz branco)

Vitorino Restaurante – Paulínia

Localizado dentro do Vitória Hotel Paulínia, o Vitorino Restaurante vai oferecer, dentre vários pratos, o bacalhau crocante sobre cama de legumes verdes e pescada branca, batatas coradas e arroz a primavera.

Bellini Ristorante – Paulínia

Para o almoço de Páscoa, a Chef Cristina Róseo vai colocar no cardápio do Bellini Ristoriante, no Vitória Hotel Concept, o Bacalhau na Frigideira (são 200g de posta de bacalhau e cebola confitadas, brócolis, batata e azeitonas pretas ao forno com lascas de broa portuguesa). Outra sugestão é o Robalete Santorini (peixe fresco grelhado, tomate italiano, azeitonas pretas, alcaparras, hortelã, queijo feta, azeite, pimenta verde servio sobre risoto de limão siciliano

Vick Pizza Bar & Cozinha – Indaiatuba

Localizado no Vitória Hotel Indaiatuba, o Vick Pizza Bar & Cozinha servirá almoço especial no Domingo de Páscoa, dentre as sugestões do menu, o cliente vai poder saborear a tradicional Paella de frutos do mar e croquete de bacalhau especial para a comemoração da data.

Empório do Nono – Distrito de Barão Geraldo

A equipe do Bar e Restaurante Empório do Nono, no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, montou um cardápio variado para toda a semana. No domingo será servido também o tradicional Bacalhau aos murros, uma receita tipicamente portuguesa, e uma das mais solicitadas nesta data especial.

Banana Café Campinas

O Banana Café Campinas, no bairro do Cambuí, preparou seis opções para serem apreciadas toda a Semana Santa. Uma delas é o Tartar de Salmão (preparado em cubos de salmão, temperados crus com confit de gengibre, raspas de siciliano e gergelim. Acompanha folhas verdes e torradas). Para quem prefere peixes tradicionais, a dica fica para o Peixe do Dedé (é preparado à perfeição com saint peter, purê de banana-da-terra e legumes grelhados no azeite).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP