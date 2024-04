Vacina é a mais atualizada, seguindo recomendação da OMS

Vacina pode ser aplicada em bebês a partir dos 6 meses

Contrato com Ministério da Saúde marca entrada da Moderna no mercado brasileiro de imunizantes

Armazenamento, manuseio e transporte da vacina apresenta condições de temperatura compatível com infraestrutura dos postos de vacinação no país

A farmacêutica Adium, distribuidor exclusivo da Moderna no Brasil, informa que a vacina da Moderna para Covid-19 contratada pelo Ministério da Saúde, na última sexta-feira, 19, é a versão mais atualizada do imunizante, com a proteína Spike codificada para a sublinhagem XBB.1.5 do SARS-CoV-2, seguindo as mais recentes recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e outros órgãos internacionais de saúde¹.

As 12,5 milhões de doses da vacina monovalente da Moderna serão destinadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). A vacina marca a entrada da parceria Adium/Moderna no mercado brasileiro de vacinas.

A vacina da Moderna pode ser aplicada em bebês a partir dos 6 meses de vida. Bebês não vacinados com 6 meses a 4 anos e sem infecção prévia conhecida por SARS-CoV-2 devem receber duas doses, enquanto para o restante da população a imunização é feita com dose única¹.

“O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Na Adium, estamos orgulhosos de poder disponibilizar para a população brasileira a vacina mais atualizada para Covid-19, que possui alta qualidade, segurança e eficácia”, diz Glaucia Vespa, diretora médica regional para vacinas na América Latina da Adium, em parceria com a Moderna.

Para Thiago Barbosa, diretor comercial da Adium no Brasil, “a vacina para Covid-19 reduz o risco de doenças graves, hospitalizações e morte. Nós estamos orgulhosos de apoiar o programa de vacinação do Ministério da Saúde por meio da nossa parceria com a Moderna.”

De acordo com Alexandre Seraphim, diretor geral da Adium no Brasil, a Spikevax é a primeira vacina da Moderna a ser comercializada no país, mas a farmacêutica tem um pipeline de 28 vacinas de mRNA em desenvolvimento, abordando patógenos respiratórios, latentes e outros. “Estamos muito entusiasmados com este primeiro passo e com o futuro da Moderna em vacinas no Brasil”, diz.

A vacina da Moderna será uma importante aliada no combate à Covid-19 no país. Embora a emergência global de saúde pública tenha acabado, o vírus da Covid-19 continua em circulação. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de 513 mil diagnósticos positivos e mais de 2.600 óbitos por complicações da doença, de acordo com dados das secretarias estaduais de saúde².

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou que a cepa ancestral e variantes relacionadas não circulam mais em humanos. Para garantir que as vacinas atualizadas proporcionem a resposta imunológica mais robusta contra as variantes dominantes em circulação, os reguladores e as agências globais de saúde pública recomendaram que as vacinas contra a Covid-19 sejam atualizadas para uma composição monovalente XBB.1.5. A Moderna gerou dados pré-clínicos e clínicos de sua vacina candidata monovalente XBB.1.5, mostrando uma resposta imunológica contra sub-linhagens XBB e cepas atualmente circulantes do vírus SARS-CoV-2, incluindo JN.1³.

“A emergência de saúde pública para Covid-19 acabou, mas o vírus continua a circular e sofre mutações. Por isso, é importante que as pessoas mantenham a sua vacinação atualizada, assim como é feito com outras doenças infecciosas. Todos nós somos responsáveis. Vacinar é um ato de amor e inteligência, pois a vacinação salva vidas”, diz Glaucia Vespa.

Sobre a Moderna

A Moderna é líder no campo de desenvovimento de medicina mRNA. Através do avanço da tecnologia mRNA, a Moderna está reimaginando a forma como os medicamentos são produzidos e transformando a forma como tratamos e prevenimos doenças para todos.

Ao trabalhar na intersecção entre ciência, tecnologia e saúde durante mais de uma década, a empresa desenvolveu medicamentos com uma velocidade e eficiência sem precedentes, incluindo uma das primeiras e mais eficazes vacinas contra a Covid-19. A plataforma mRNA da Moderna permitiu o desenvolvimento de terapias e vacinas para doenças infecciosas, imuno-oncologia, doenças raras e doenças autoimunes.

Com uma cultura única e uma equipa global impulsionada pelos valores e mentalidades da Moderna para mudar de forma responsável o futuro da saúde humana, a Moderna se esforça para proporcionar o maior impacto possível às pessoas por meio dos medicamentos mRNA.