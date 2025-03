Vandalismo destroi banheiro de parque em Americana

O Parque Natural Nilton Pinto Duarte, localizado na Avenida Raphael Vitta, foi alvo de atos de vandalismo no final de semana, além do furto de torneiras dos sanitários, que tiveram que ser fechados para o acesso ao público. O parque fica na região dos bairros Dona Judith e Catharina Zanaga.

“Apesar de todos os cuidados empenhados para a segurança e manutenção da área, como rondas policiais, câmeras, entre outras, o Parque Nilton Duarte tem sido alvo de ações de vândalos em algumas ocasiões, infelizmente. No sábado, novas torneiras foram instaladas para suprir a falta do furto que ocorreu anteriormente.

Porém, novamente, houve a ocorrência de furto. Sendo assim, tivemos que fechar os sanitários por motivo da impossibilidade de uso no momento, mas assim que conseguirmos fazer a reposição serão reabertos”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Antes do vandalismo

O parque, inaugurado pelo prefeito Chico Sardelli em julho de 2024, tem cerca de 100 mil m² de extensão e conta com o Centro de Educação Ambiental, iluminação de LED, calçamento com acessibilidade, Espaço Pet Legal, quadra de esportes de areia, playground, sanitários com acessibilidade, cercamento e calçamento com espaços para árvores, trilha ecológica para pedestres com 1,8 mil metros e trilha de 4,5 mil metros para a prática de mountain bike.

