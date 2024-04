VAR, decisões e apostas esportivas

Como o VAR modifica as estratégias de apostas?

Durante um jogo, os apostadores frequentemente realizam operações de compra e venda de apostas em tempo real, baseando-se em eventos como a marcação de um gol.

De acordo com Ricardo Santos, cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo, a introdução do VAR pode alterar o resultado desses eventos, impactando significativamente as apostas em aberto. “Se um gol é marcado e um apostador, que apostou contra o time que marcou o gol, decide retirar sua bet assumindo uma perda iminente, a intervenção do VAR pode anular essa marcação, revertendo a situação. Assim, o que antes parecia uma derrota para o apostador, se transforma em uma posição potencialmente vencedora”, revela.

Segundo o especialista, casas de apostas e exchanges implementaram políticas específicas para lidar com as interrupções causadas pelo VAR. “Normalmente, as apostas feitas durante a revisão do VAR podem ser canceladas se o resultado inicial for alterado pela decisão do árbitro após a revisão. Isso se deve ao fato de que a incerteza gerada pelo VAR afeta a integridade e a justiça das apostas realizadas durante ou imediatamente após eventos críticos”, pontua.

Estratégias mais recomendadas durante o VAR

Os apostadores devem considerar novas estratégias para mitigar os riscos associados ao VAR. Uma prática sugerida pelo fundador da Fulltrader é a de aguardar a confirmação final de eventos críticos antes de fechar uma posição de aposta. “Essa espera pode evitar prejuízos causados por decisões reversas do VAR, garantindo que as apostas sejam colocadas com base em resultados confirmados. Esse período permite que o mercado se estabilize e reduz o risco de decisões precipitadas baseadas em emoções, como ansiedade ou medo de perder”, declara.

Ricardo acredita que o VAR adicionou uma camada complexa à dinâmica das apostas esportivas. “Casas e apostadores precisam se adaptar a essa realidade, incorporando a incerteza que acompanha cada revisão do VAR em suas estratégias. Para os mais ansiosos, o segredo é a paciência e a cautela, evitando decisões precipitadas que podem ser negativamente afetadas por reviravoltas no campo. O entendimento profundo sobre o funcionamento do VAR e suas implicações tornou-se um diferencial competitivo no mundo das apostas esportivas”, finaliza.

*Ricardo Santos é cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo. Também atua como trader em Probabilidades de Futebol há 12 anos.

Ascensão de Miah Ferrari: De Aventuras Esportivas a Musa Fitness Profissional

Balneário Camboriú recebe nova estrela da musculação, empreendedora de hobbies e inspiração de resiliência

Em Balneário Camboriú, Miah Ferrari, aos 25 anos, já é uma figura marcante na comunidade fitness. Sua jornada rumo ao aperfeiçoamento físico começou há apenas três anos, mas sua paixão pelo esporte vem de muito antes. Desde criança, Miah praticava diversos esportes, o que fundamentou sua base para uma vida dedicada ao aprimoramento físico e mental.

Apesar dos desafios impostos por um grave acidente que a levou a interromper seus treinos várias vezes, Miah exibe uma determinação inabalável. Sua rotina atual é um testemunho de sua tenacidade: ela treina seis vezes por semana e reserva os domingos para descansar. Seu amor pelo cardio ao ar livre se manifesta em trilhas e passeios de bicicleta, atividades que ela prioriza nos finais de semana.

Além de sua carreira em fitness, Miah cultiva uma variedade impressionante de hobbies. Ela é uma aprendiz constante, com um amor especial por novos conhecimentos, o que a levou a explorar desde a jardinagem até a produção musical. Sua paixão por plantas e natureza é evidente em sua própria horta em casa. Miah também se aventura no mundo digital como DJ e produtora musical, e não esconde seu entusiasmo por video games.

Com uma vida pessoal igualmente rica, Miah é mãe dedicada de uma filha de sete anos. Sua resiliência é ainda mais notável considerando que já enfrentou sérios desafios de saúde, tendo ficado de cadeira de rodas duas vezes e quase se tornado paraplégica.

Criada por pais nômades, Miah cresceu viajando, o que ampliou seu horizonte cultural e espiritual. Hoje, ela encontra no budismo uma fonte de inspiração e equilíbrio. Em casa, não é raro encontrá-la cantando e dançando, celebrando a vida de maneira genuína e contagiante.

Miah Ferrari está, sem dúvida, trilhando um caminho promissor na profissionalização de sua carreira como musa fitness. Sua história não é apenas sobre superação física, mas também sobre a construção de uma vida plena e alegre, marcada pela perseverança e pelo amor às pequenas coisas que compõem seu dia a dia. Com determinação e carisma, Miah continua a inspirar aqueles ao seu redor, provando que cada novo dia é uma nova chance para crescer e evoluir.

