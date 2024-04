A internet brasileira está longe de ser um exemplo para a acessibilidade digital para e-commerce, como mostra o estudo de 2022 criado pelo Movimento Web para Todos. 84,21% dos sites brasileiros apresentam problemas nesta relação entre oferta de produtos com textos alternativos ou descritivos para imagens e vídeos.

Existem alguns sites que se preocupam em facilitar a leitura de PCDs e disponibilizam o recurso de leitura de textos em tela automaticamente para informações técnicas ou sobre a disponibilidade do produto, mas nem todas as páginas estão preparadas para que esses textos sejam “lidos” para quem não consegue enxergar direito:

“Não é necessário criar um site novo ou alterar a estrutura da página. Ao instalar plugins de acessibilidade, capazes de ler textos em tempo real, o site se transforma em uma fonte de informações auditivas. Para pessoas com limitações na visão, isso traz liberdade para descobrir todas as informações que estão inacessíveis em letras e números” explica Boby Vendramin, Diretor de Marketing e Mídia LATAM da Purple Lens.

No caso do e-commerce, textos sobre os produtos em áudio são fundamentais para repassar todas as informações sobre o produto ofertado. Para tanto, o texto precisa estar bem escrito, pois o plugin vai ler exatamente o que está no descritivo:

“A solução ajuda muito mais do que apenas e-commerce. Blogs, páginas oficiais de empresas e portais de notícias, por exemplo, precisam facilitar o acesso de todas as informações em suas páginas. Muitas pessoas abandonam sites tão logo percebam que é impossível ler direito as informações.”

Leitor de tela: outro recurso fundamental

Pessoas cegas dependem do conteúdo da página em áudio por não conseguirem utilizar o mouse por motivos óbvios. Para tanto, outro recurso, o de leitor de tela, consegue adaptar o site para navegação apenas pelo teclado:

“Combinado com o leitor de texto, pessoas com deficiência visual conseguem navegar sem problemas usando o teclado e seus ouvidos. Se o internauta tiver alguma limitação na visão que o impeça de ler as informações sobre o que deseja comprar, a venda pode nem acontecer” conclui.