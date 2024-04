São Paulo e Palmeiras ficam no 0 em jogo feio

São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira

no Morumbis, em duelo que fechou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu a chance de liderar o Brasileirão e chegar aos mesmos 9 pontos do Botafogo.

O clássico foi provavelmente o último de Endrick com a camisa do Verdão, já que o atacante deverá disputar a Copa América pela Seleção Brasileira e desfalcar o clube em junho, quando haverá o Derby contra o Corinthians.

O terceiro Choque-Rei deste ano foi marcado pela forte competitividade dentro de campo. São Paulo e Palmeiras até tiveram boas chances para balançarem as redes, mas os fortes sistemas defensivos das equipes acabaram prevalecendo.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando estreia na Copa do Brasil enfrentando o Águia de Marabá, em Belém, no Pará, às 19h30 (de Brasília), pela terceira fase da competição. O Palmeiras, por sua vez, terá pela frente o Botafogo-SP, pelo mesmo torneio, no mesmo dia, às 21h30, no Allianz Parque.

