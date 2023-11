VEGFEST 2023: Maior evento vegano das Américas chega ao Expo Center Norte

O VegFest, um dos maiores eventos veganos das Américas, está de volta e promete surpreender ainda mais em sua edição de 2023. Com ênfase em atrações que abrangem todos os aspectos do movimento vegano, o VegFest 2023 será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, de 30 de novembro a 03 de dezembro.

O evento, realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) em parceria com a Francal Feiras, continua a crescer e atrair um público cada vez maior, refletindo o aumento do interesse pelo veganismo no Brasil. Com estimados 30 milhões de vegetarianos no país, a SVB considera esse estilo de vida como uma macrotendência, e o VegFest 2023 tem o objetivo de disseminar essa filosofia para a população em geral. A Feira Vegana do VegFest é um dos principais atrativos do evento, aberta ao público e com entrada gratuita. Este ano, conta com a participação de mais de 100 marcas expositoras, que abrangem segmentos como alimentos, higiene pessoal, cosméticos, casa e decoração, moda, acessórios, vestuário e produtos para pets, oferecendo uma ampla variedade de produtos e novidades para os visitantes. Curiosidades e números do mercado: De 2010 a 2022, as empresas de proteínas alternativas arrecadaram (no mundo) US$14,2 bilhões , quase dobrando os investimentos em média a cada ano, embora com alta variação de ano para ano (1). Este crescimento reflete a crescente demanda por alternativas à base de plantas e o aumento da conscientização sobre questões relacionadas à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Além disso, com o “Programa de incentivo à pesquisa”, a EMBRAPA aprovou dois projetos para o desenvolvimento de ingredientes à base de vegetais e vai receber um investimento de 20 milhões (US$4 milhões). Essa iniciativa ressalta o compromisso do Brasil em impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos veganos. O mercado de substitutos vegetais para carne e frutos do mar no Brasil também está em ascensão, alcançando em 2022 R$821 milhões em vendas no varejo, o que representa um crescimento de 42% comparado a 2021 (2). Essa tendência indica que mais pessoas estão adotando uma dieta baseada em plantas e buscando alternativas mais saudáveis e sustentáveis. O VegFest 2023 também oferecerá uma extensa programação com atividades culturais, culinárias e esportivas gratuitas ao longo dos quatro dias de evento, além da aguardada Balada VegFest. Entre as atrações estão: Cozinha Show: Com a participação de chefs renomados, o evento apresentará a diversidade da culinária vegana, desde pratos simples até os mais requintados. Palestrantes internacionais: James Aspey, um apaixonado e incansável defensor dos direitos dos animais, fez história com sua notável campanha ‘365 Dias de Silêncio’; John Oberg, um ativista dos animais dedicado a tornar o mundo um lugar mais gentil para os animais, utilizando o poder das redes sociais; Ignacia Uribe, fundadora e CEO da Fundation Veg, uma organização internacional que atua na América Latina para promover dietas baseadas em vegetais e reduzir o sofrimento dos animais de criação; Dulce Ramirez, com mais de 15 anos de experiência no movimento pelos direitos dos animais atua como Diretora Executiva para o México e Vice-Presidente para a América Latina na Igualdad Animal, uma organização global presente em 8 países (confira a lista completa de todos os palestrantes no site do evento). Quadra Esportiva: Os visitantes poderão assistir e praticar diversas modalidades. Meditação, Yoga e Acroyoga: Práticas para fortalecer corpo e mente, promovendo equilíbrio e força. Peça de Teatro: A Hora do Boi de Vandré Silveira (inscrição gratuita pelo site do evento) Escape Room: Por meio de uma parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira e o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Escape Room oferecerá aos participantes a chance de aprender e refletir sobre as práticas cruéis na indústria do leite que não são reveladas aos consumidores. Balada VegFest: Uma noite de diversão paga no Teatro Mars, aberta a todos, mesmo aqueles não credenciados no VegFest (compre o seu ingresso através do sympla). Mesa GreenTeam: atletas veganos campeões dentro e fora do jogo. O VegFest 2023 é uma oportunidade para explorar o mundo do veganismo, aprender com especialistas, desfrutar de opções de alimentos à base de plantas e participar de atividades inspiradoras. Marque estas datas no seu calendário e junte-se a nós de 30 de novembro a 03 de dezembro no Expo Center Norte, em São Paulo, para uma experiência única. Serviço VegFest 2023 De 30 de novembro a 03 de dezembro – das 9h às 19h Local: Expo Center Norte Endereço:Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02055-000 Telefone: (11) 2089-8500 Mais informações: www.vegfest.com.br Referências: (1)Análise GFI de dadosdo PitchBook Data, (2)Passport da Euromonitor Sobre a SVB Fundada em 2003, a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) é uma organização sem fins lucrativos que promove a alimentação vegetariana como uma escolha ética, saudável, sustentável e socialmente justa. Por meio de campanhas, programas, convênios, eventos, pesquisa e ativismo, a SVB realiza conscientização sobre os benefícios do vegetarianismo e trabalha para aumentar o acesso da população a produtos e serviços vegetarianos. Para mais informações, acesse www.svb.org.br ou os perfis no Instagram, Facebook e Youtube. Sobre a Francal Feiras Promotora de eventos com capital 100% nacional, a Francal Feiras é um dos principais players do mercado de feiras de negócios e contribui não só para o desenvolvimento econômico e social dos diferentes setores em que atua por meio dos 12 eventos de seu portfólio, como também movimenta efetivamente a economia dos locais onde eles são realizados. Movida pela mesma velocidade que afeta a sociedade de consumo e o ambiente de negócios, a Francal Feiras oferece ao mercado entregas inovadoras por meio de eventos que servem como uma importante plataforma de negócios, experiências, conexão e conhecimento para toda a cadeia produtiva. Com mais de cinco décadas de atuação, é referência no Brasil e reconhecida no exterior.