Santa Bárbara conclui instalação de novo portal

Um novo portal do Município foi instalado na Avenida Santa Bárbara, no limite de Município entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A intervenção integra o calendário dos 205 anos da cidade, celebrados em 4 de dezembro.

O novo portal substituiu o antigo e foi instalado por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada, não havendo destinação de recursos próprios da Prefeitura.

A capacidade de iluminação da estrutura apresenta várias cores, que podem ser alteradas conforme datas especiais.

“Quem passa pela Avenida Santa Bárbara já percebe a estrutura do novo portal, que substitui o antigo e marca o início da nossa cidade no limite de município com Americana. Realizamos os arremates finais para que seja devidamente entregue no aniversário de 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

