Vidente diz que alertou Lula por risco com avião

Em fevereiro deste ano, a vidente Vó Bahiana alertou o presidente Luís Inácio Lula da Silva em sua rede social sobre uma previsão de acidente em seu avião, em que sofreria falha no ar.

“Infelizmente, o presidente Lula está sofrendo ataques energéticos e espirituais, então, a qualquer momento eu vejo o seu avião explodindo no ar e ele pode estar dentro dele. Ele pode vir ao desencarne. Existem espíritos oriundos e obsessores que estão com ele e a qualquer momento ele pode sofrer um acidente de avião”, postou em seu Instagram na ocasião (https://www.instagram.com/reel/C2-W0qmR0F7).

No dia 1 de outubro, o avião presidencial teve uma falha e precisou pousar na Cidade do México, onde ficou cinco horas sobrevoando a região para queimar combustível e fazer um pouso com segurança. O avião presidencial enfrentou “um problema técnico”, teve que abortar o trajeto e os passageiros tiveram que trocar de aeronave. O problema técnico foi confirmado em nota pela Força Aérea Brasileira, mas não foi detalhado.

“Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília”, disse a Aeronáutica em nota enquanto o primeiro avião ainda não tinha pousado. Ao todo, foram quase 17 horas desde a primeira decolagem do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, na Cidade do México, às 17h30 de terça (2) no horário de Brasília.

Vidente sempre em alerta

Em agosto, a Vó Bahiana voltou a postar o alerta sobre o acidente de avião novamente (https://www.instagram.com/reel/C-doMOeJN1f), onde muitas pessoas comentaram. Atualmente, a sensitiva é uma das mais respeitadas e acompanhadas nas redes sociais, com 16,3 milhões de seguidores só no Instagram.