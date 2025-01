Vidente diz que previu escândalo judicial envolvendo Ana Castela

A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, está no centro de uma polêmica após ser acusada de envolvimento em um esquema de fraude de R$ 150 milhões. O investidor Agesner Monteiro, que possuía 20% de participação na carreira da artista, alega ter sido afastado ilegalmente dos lucros provenientes de shows, royalties e contratos publicitários. As acusações incluem estelionato e lavagem de dinheiro e vieram à tona segundo informações exclusivas da colunista Fábia de Oliveira, do Metrópoles.

Meses atrás, mais precisamente dia 9 de setembro do ano passado, o vidente Robério de Ogum gravou e postou em suas redes sociais uma previsão de alerta à artista.

Fala o vidente

“O plano espiritual me mostrou claramente que essa menina de tanto sucesso, Ana Castela, vai enfrentar uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra que envolve seu nome e carreira. Essa disputa vai produzir uma grande demanda de injustiça e Ana vai ser muito cobrada. Então, para que isso possa ser amenizado na vida dela, ela precisa buscar uma proteção espiritual, para afastar isso do caminho dela”, disse.

Leia Mais Notícias do Brasil

O sensitivo ainda destacou a necessidade de cautela por parte da cantora diante dos desafios legais que ela enfrentaria e acrescentou: “Hoje eu afirmo que é difícil, muito difícil, ela afastar do caminho dela essa demanda judicial. Ela vai existir, e ela vai enfrentar essa batalha. O que eu vejo é que algum ex-assessor dela ou atual assessor dela, ou ex-empresário ou atual empresário, é que vão brigar na justiça, nesta ação, e vai envolver muito Ana Castela. Tomara que eu erre, não gostaria de acertar esta previsão”.

Conhecido por suas previsões assertivas, Robério de Ogum já antecipou diversos eventos envolvendo personalidades brasileiras. Entre suas previsões confirmadas estão a separação da apresentadora Eliana, a morte do apresentador Silvio Santos e o sucesso da cantora Anitta. Esses acertos reforçam sua reputação como um dos videntes mais precisos do país. Até o momento, Ana Castela e sua equipe não se pronunciaram publicamente sobre as acusações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP