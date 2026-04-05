Um vídeo impactante revela o momento exato de um acidente fatal registrado na tarde deste sábado (4), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

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As imagens foram enviadas à redação do NM pelo leitor Mário Camacho, que registrou a cena por meio de uma câmera instalada em seu veículo.

Vídeo acidente fatal na SP em Americana

No vídeo, o caminhão aparece já desgovernado, cruza o canteiro central e invade a pista contrária. Em poucos segundos, o veículo segue sem controle até atingir a barreira de concreto.

O motorista, de 27 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiu após dar entrada em parada cardiorrespiratória. Não houve registro de outras vítimas no acidente.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

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