Visto EB-3, oportunidade promissora para carreiras nos Estados Unidos

O visto EB-3 oferece uma via acessível para estrangeiros que almejam viver e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos. Este visto é voltado para trabalhadores qualificados, profissionais com diploma e outros trabalhadores que possuem funções que abrangem pelo menos dois anos de treinamento ou experiência.

No entanto é importante destacar que a empresa contratante é quem inicia esse tipo de processo imigratório, assim, um dos requisitos indispensáveis do visto EB-3 é uma oferta de emprego, ou seja, o candidato deve receber uma oferta de emprego permanente de um funcionário (empresa ou organização) nos Estados Unidos e esta oferta de emprego deve ser formal, detalhando a posição, as responsabilidades e o salário oferecido”, explica Murtaz Navsariwala, advogado em imigração para os EUA e fundador da Murtaz Law.

Confira abaixo as principais informações para entender melhor o visto EB-3.

O que é o Visto EB-3?

O visto EB-3 (Employment-Based Third Preference) é um tipo de visto imigratório voltado para trabalhadores que recebem uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Ele se subdivide em três categorias:

· Trabalhadores qualificados: Esta categoria visa indivíduos que possuam pelo menos dois anos de experiência ou treinamento em sua área de atuação. Exemplos incluem técnicos, operários e outros profissionais que atendem trabalhos especializados.

· Profissionais: Esta subcategoria é para aqueles que possuem um diploma de bacharel nos EUA ou um equivalente estrangeiro. Profissionais de diversas áreas, como engenheiros, professores e contadores, podem se enquadrar nessa categoria.

· Outros trabalhadores: Esta categoria abrange aqueles que respondem a trabalhos não especiais ou temporários que especificam menos de dois anos de experiência ou treinamento. São funções que não exigem alta qualificação, mas que são essenciais e de difícil preenchimento no mercado de trabalho local.

Vantagens do Visto EB-3

Com o visto EB-3, você e sua família podem obter a residência permanente nos Estados Unidos, usufruindo de benefícios como:

Direito de trabalhar legalmente em solo americano e acessar as oportunidades de emprego disponíveis.

Acesso ao sistema educacional dos EUA para seus filhos, incluindo escolas públicas e, eventualmente, universidades.

Utilização do sistema de saúde dos Estados Unidos, garantindo mais segurança para sua família.

Como encontrar empresas dispostas a patrocinar o visto EB-3?

Para encontrar uma empresa que patrocine o seu visto, considere as seguintes estratégias:

Networking: Estabeleça uma rede sólida de contatos profissionais, já que muitas oportunidades surgem através de conexões.

Estabeleça uma rede sólida de contatos profissionais, já que muitas oportunidades surgem através de conexões. Plataformas de emprego online: Sites como LinkedIn, Indeed e Glassdoor são boas opções para buscar vagas.

Sites como LinkedIn, Indeed e Glassdoor são boas opções para buscar vagas. Agências de recrutamento: Agências especializadas em recrutamento internacional podem conectar você a empregadores familiarizados com o processo de patrocínio de vistos.

Agências especializadas em recrutamento internacional podem conectar você a empregadores familiarizados com o processo de patrocínio de vistos. Contato direto com empresas: Envie currículos e cartas de apresentação bem elaboradas, destacando suas qualificações e o interesse em trabalhar nos EUA.

Requisitos para as empresas patrocinadoras

A empresa que deseja contratar um trabalhador estrangeiro para o visto EB-3 deve atender a alguns requisitos, como:

Certificação de Trabalho (Labor Certification): O empregador deve provar ao Departamento de Trabalho dos EUA que não há trabalhadores americanos disponíveis e qualificados para preencher a vaga.

O empregador deve provar ao Departamento de Trabalho dos EUA que não há trabalhadores americanos disponíveis e qualificados para preencher a vaga. Capacidade financeira: A empresa deve demonstrar que pode pagar o salário oferecido, apresentando documentos financeiros e declarações fiscais.

A empresa deve demonstrar que pode pagar o salário oferecido, apresentando documentos financeiros e declarações fiscais. Cumprimento das leis trabalhistas e de imigração: A empresa deve seguir todas as normas legais vigentes nos EUA, garantindo condições justas de trabalho.

Além disso, a oferta de emprego deve ser para uma posição permanente e de tempo integral, e o empregador precisa fornecer uma carta formal detalhando a vaga.

Oportunidade e preparação para o futuro

Embora o processo para obtenção do visto EB-3 possa ser complexo, com dedicação, pesquisa e preparação adequada, é possível atingir o objetivo. “Conseguir uma oferta de emprego com patrocínio de Green Card representa um marco importante. Explore o mercado, atualize seu currículo, expanda sua rede de contatos e esteja pronto para novas oportunidades”, aconselha Murtaz Navsariwala.

Sobre a Murtaz Law

Com mais de 10 anos de experiência, a Murtaz Law já orientou inúmeras famílias e indivíduos em processos de imigração para os Estados Unidos, registrando uma taxa de sucesso de 99,5%. A firma é especialista em diversas áreas de imigração, incluindo o visto de trabalho EB2-NIW, que também garante o Green Card.

O Fundador

Dr. Murtaz Navsariwala é um renomado advogado de imigração nos EUA, com formações em Economia e História pela Northwestern University e doutorado em Direito pela Indiana University Bloomington (Maurer School of Law). Ele é membro da Ordem dos Advogados de Illinois, além de participar de diversas associações de direito e imigração.

