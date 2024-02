Consagrada como líder de mercado em caminhões e vice-líder em ônibus em 2023, a empresa também se superou no ritmo de qualificações em sua rede de concessionárias. Os profissionais dedicaram cerca de 250 mil horas a treinamentos, um volume recorde entre cursos online e presenciais. As atividades envolveram cerca de 10 mil pessoas capacitadas, que garantiram excelência em atendimento no novo portfólio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, tanto em vendas quanto pós-vendas.

Para fazer frente ao desafio de capacitar toda a rede sobre os mais de 30 novos modelos que chegaram ao mercado ao longo de 2023, a empresa investiu na modernização dos formatos, expandindo a utilização do conceito de gamificação e realizando até mesmo uma maratona entre os profissionais de vendas. O esforço garantiu a preparação de todo o time para os novos produtos da marca em um curto prazo. Mais de 40 novos títulos foram desenvolvidos e executados.

Todo esse conhecimento não tem fronteiras. Essa onda de treinamentos está dentro também da internacionalização da Volkswagen Caminhões e Ônibus e chegou aos novos mercados onde a marca desembarcou ou fortaleceu presença ao longo de 2023, com um tour especial no continente africano em países como África do Sul, Gana e Togo. Envolve ainda ampliações na América Latina, com turmas dedicadas no Suriname e na República Dominicana, por exemplo.

“Somos líderes de vendas porque sabemos que tão importante quanto a primeira negociação é o pós-vendas e a confiança que oferecemos com nossa rede de concessionárias. Por isso, investimos pesadamente para ter o melhor serviço aos nossos clientes, com profissionais altamente qualificados nos cerca de 350 estabelecimentos espalhados por mais de 30 países”, afirma Eduardo Pignata, supervisor da área Treinamento e Desenvolvimento de Rede da VWCO.

Essa estratégia vai além das casas que representam a VWCO. A empresa expande essa atuação para a garagem de seus clientes. É o caso do programa ProfiDrive, em que a montadora forma instrutores em condução econômica em suas concessionárias para que compartilhem esse know how com os profissionais dos frotistas, seja de transporte de cargas ou de passageiros. No último ano, a VWCO focou especialmente nos caminhões extrapesados, off-road e elétricos, além dos ônibus.