Americana busca apoio do Estado para população em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está buscando apoio do Governo do Estado de São Paulo para o financiamento de ações importantes para atendimento da população em situação de vulnerabilidade e risco social. O assunto foi tratado, na manhã desta quinta-feira (22), em São Paulo, entre a secretária municipal da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento.

Durante a reunião, acompanhada da diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, e do assessor da deputada estadual Marta Costa, Isaac Mariano Rezende, Juliani fez uma explanação sobre os serviços e programas implantados no município e apresentou as demandas da cidade, visando implementar a ampliação ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

“No governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi estamos realizando muitas ações, implantando e ampliando serviços e buscamos a implementação dos programas, com o apoio de convênios firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O secretário estadual Gilberto se colocou à disposição para auxiliar nas demandas da cidade, em atendimento às famílias que tanto precisam”, disse Juliani.

LEIA + NOTÍCIAS

Entre os convênios, a secretaria executa programas como o Viva Leite, que atende 445 crianças, de 0 a 6 anos, de famílias em situação de vulnerabilidade social, com a entrega de 6.675 litros de leite por mês.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social também firmou convênio com o município para a execução dos projetos de Residência Inclusiva para pessoas com deficiência e para o Programa Vida Longa, através do Serviço de República para Pessoas Idosas. Os programas estão em processo de implantação na cidade.

O encontro contou com o apoio da deputada estadual Marta Costa, que se colocou à disposição para apoiar as ações e solicitações de Americana junto ao Governo do Estado.

“O cofinanciamento de serviços, programas, projetos e benefícios dentro do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é partilhado entre o município, o Governo do Estado e o Governo Federal, no entanto a maior fatia de custeio das ações fica por conta do município, que tem maiores limitações para atender toda a demanda, que é dinâmica e se modifica constantemente. O apoio do governo do Estado é de fundamental importância para que possamos ampliar as ações e melhor atender a população”, ressaltou a diretora Beatriz.

“Fomos muito bem recebidos pelo secretário Gilberto Nascimento, que acolheu as demandas de Americana com muita atenção, entendendo a importância e a necessidade da manutenção e implementação dos projetos sociais em atenção às famílias que mais precisam, uma prioridade dessa gestão do governo Chico Sardelli e Odir Demarchi”, concluiu Juliani.