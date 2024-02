Cesta básica tem alta de 2,78% em janeiro

Pesquisa mensal do Procon-SP em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), identificou alta de 2,78% no valor da cesta básica do paulistano.

LEIA + NOTÍCIAS

O preço médio passou de R$ 1.217,43 (29/12/23) para R$ R$ 1.251,32 (31/01/24). Veja o relatório completo

Todos os grupos apresentaram alta no período: Limpeza 5,22%; Alimentação 2,76% e Higiene Pessoal 1,26%.

Dos 39 produtos pesquisados, na variação mensal, 28 apresentaram alta e 11 diminuíram de preço.

Variação anual – a pesquisa aponta ainda que de janeiro do ano passado, quando o custo da cesta era de R$ 1.248,61, para janeiro desse ano, houve alta de 0,22%.