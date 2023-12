Voos da Azul ganham degustação gratuita de cocadas

Os clientes da Azul Linhas Aéreas irão degustar em voos dos dias 22 de dezembro

a 8 de janeiro as cocadas da marca “Cuida Bem”, linha de produtos saudáveis da Santa Helena Alimentos, nos voos que chegarão aos aeroportos de Congonhas e Viracopos, ambos presentes em São Paulo, vindos de diversos destinos turísticos do Nordeste e do Sul do Brasil.

As delícias serão distribuídas durante o voo e poderão ser adquiridas para compra após a chegada em terra firme nas lojas do Hudson dos dois aeroportos. A ação acontece em cerca de 250 voos e mais de 40 mil pessoas serão impactadas.

“Temos uma marca que combina em seus produtos grandes tendências de alimentação: saudabilidade, praticidade e indulgência. A degustação da ‘Cocada Cuida Bem’, sem dúvida, encantará o público neste verão com seu sabor, tudo sem adição de açúcares”, afirma Breno Carvalho, gerente de marketing da Santa Helena Alimentos.

Lançada em 2017, a marca “Cuida Bem” é voltada ao público que gosta de consumir doces, mas prefere uma alimentação saudável e balanceada. A linha inclui doces tradicionais (sem açúcar), como cocada, pé-de-moleque, paçoca com chia, quinoa e amaranto, além de barras de nuts nos sabores banana, coco e uva-passa com quinoa.

Sobre a Santa Helena Alimentos:

Líder no segmento de doces e confeitos à base de amendoim, a Santa Helena Alimentos detém 81 anos de tradição no mercado e conta com aproximadamente 1,2 mil colaboradores em seu complexo industrial de 11 mil m² localizado em Ribeirão Preto (SP) e em sua beneficiadora de amendoim, com 146 mil m², em Dumont (SP). Em 2022, a Santa Helena Alimentos registrou crescimento superior a 20% em seu faturamento, em termos anuais. Entre as marcas de sucesso do portfólio da empresa, estão: Paçoquita, Mendorato, Amindus, Crokíssimo, Troféu e a linha Cuida Bem, de produtos saudáveis.

