Waze chega com o Ho Ho Ho do Papai Noel

Ho ho ho Neste Natal, experimente a magia do Papai Noel no Waze

com navegações personalizadas do bom velhinho, tornando as viagens neste período de férias mais divertidas.

Com seus “ho-ho-hos”, comentários, alertas e trazendo boas notícias, as instruções do Papai Noel tornarão qualquer viagem (ao supermercado, ao shopping, ao trabalho ou para a casa dos sogros) um passeio mais alegre. O motorista pode combinar a voz do Papai Noel com seu tradicional trenó, trocando o ícone do carro no aplicativo, e também mudar o humor (como os usuários aparecem no mapa do Waze) pelo Papai Noel, e assim ter uma experiência festiva completa.

