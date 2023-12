Zezé Di Camargo volta a apresentar problemas no palco

Flagrada aos beijos dentro de um jatinho com o humorista Whindersson Nunes, a modelo Renata Matos é uma das musas do Bella da Semana, maior revista masculina do Brasil. A modelo gaúcha, de 27 anos, já posou nua para o site em três ocasiões. “Depois do Bella eu comecei a ver a carreira de modelo com outros olhos. E hoje em dia eu trabalho com isso e sou muito mais autoconfiante”, disse a modelo em entrevista durante um dos ensaios. Atualmente, Renata Matos também produz conteúdos através do Topfans.me, uma plataforma para que os criadores de conteúdo possam se conectar diretamente com seus fãs, proporcionando conteúdos exclusivos e experiências personalizadas.