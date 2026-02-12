Confira 10 dicas contra golpes por Pix e cartão no Carnaval

Especialista do Vindi traz orientações para empreendedores e consumidores

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Carnaval que já movimenta o País, traz alerta aos foliões por conta dos riscos de golpes financeiros que, segundo entidades do setor bancário, crescem com uso de Inteligência Artificial, Pix e cartão por aproximação.

Apenas em janeiro deste ano, o BC Protege+, ferramenta do Banco Central, já bloqueou 111 mil tentativas de fraude. Com golpes por Pix, a IA é usada para simular vozes de pessoas e solicitar transferências a familiares. Na modalidade, também há golpes com QR Code, pedidos de transferência para terceiros e, nas compras online, tentativa de roubo de dados e redirecionamentos para falsas páginas de pagamento.

De acordo com Monisi Costa, diretora de Payments & Banking da Vindi, hub de soluções financeiras da LWSA, “Cuidado se a conclusão do pagamento levá-lo para outro ambiente e lojista que pede que o Pix seja feito a terceiros. Já o empreendedor, deve adotar uma plataforma de pagamento segura com navegação simples e fluida”, explica. A especialista reuniu cinco dicas para empreendedores e clientes se protegerem na folia.

Empreendedores:

Meios de pagamentos seguros: priorize plataformas de pagamentos com camadas de segurança, rastreabilidade e integrações confiáveis, como o Vindi. Isso possibilita reduzir fraudes, evitar erros de conciliação e agilizar contestação se necessário. Confirme o Pix: antes de liberar a mercadoria ou serviço confira se o Pix realmente foi creditado na conta. Não aceite apenas “print” ou comprovante por imagem. Padronize os pagamentos: mantenha uma rotina de procedimentos de pagamento padronizados, treine e equipe informe sempre o valor em voz alta e mostrar a tela ao cliente e não aceitar ajuda de terceiros. Isso reduz erros e reduz golpes. No online, sem redirecionamento:opte por plataformas de pagamento que contem com checkout enxuto, como o Vindi. Isso significa menos etapas e links; use domínio oficial e comunique claramente seus canais. Políticas de troca/estorno: publique e deixe claras e acessíveis as regras de troca, cancelamento e estorno em local visível. Transparência reduz conflitos.

Foliões:

Pagamento por aproximação: confira o valor antes de concluir o pagamento na maquininha. Se não ver claramente, peça outra forma de pagamento ou desista da compra. QR Code fraudulento: a imagem pode ser trocada por terceiros. Se o pagamento for por Pix, prefira gerar o código direto no estabelecimento ou conferir com calma o nome do recebedor. Mesmo no pagamento online confira se o destinatário do Pix também está correto. Confira os dados do Pix: antes de concluir, verifique o nome do recebedor e se a chave está vinculada ao vendedor/negócio. Se pedirem para “mandar para outra pessoa”, “parente”, “sócio” ou “terceiro”, pare e reavalie. Reduza limites: diminua limites noturnos/por transação, deixe o cartão reserva em casa e use cartão virtual quando possível. O Pix já tem um limite noturno máximo. Fuja de Wi-Fi público: utilize sua rede móvel. Wi-Fi aberto aumenta risco de fraudes. Se precisar usar Wi-Fi, evite apps bancários e compras.

Sobre a Vindi

Fundada em 2013, a Vindi oferece um portfólio completo de soluções de pagamentos para empresas que vendem online, fisicamente ou de forma recorrente, com praticidade, segurança e tecnologia. Além de contar com recursos focados em aumento de conversão de vendas no pagamento, soluções de segurança e de recuperação de inadimplência. Com um propósito de facilitar recebimentos por meio de tecnologia para negócios venderem mais e sempre, há 10 anos a empresa investe de forma constante em tecnologia, inovação e pessoas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP