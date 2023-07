10 itens indispensáveis na nécessaire de viagem

10 itens indispensáveis para seu nécessaire de viagem

Separamos produtos essenciais para manter seus cuidados seja qual for o destino

Para muitos, julho é sinônimo de férias e se você vai viajar neste período é fundamental garantir que seu cabelo, corpo e rosto estejam bem cuidados durante os dias de folga. Alguns produtos são essenciais para a seu nécessaire, principalmente porque nem sempre podemos levar tudo o que queremos na nossa mala. Pensando nisso, listamos os principais produtos para um nécessaire funcional que vai entregar os cuidados que você precisa enquanto curte seu lazer, independente do clima.

Limpeza e hidratação da pele

1 – pH5 GEL CREME EUCERIN (200ml ou 350g) é indicado para peles normais à secas, promove proteção e hidratação, devolvendo a umidade necessária para o corpo. O Gel Creme proporciona hidratação por até 24 horas, garantindo uma pele mais macia, suave e auxiliando no fortalecimento da barreira protetora.

Preço sugerido: (200ml) R$64,90e (350g) R$99,90

2 – Hyaluron-Filler Daily Booster + Repair Gel Ultra Leve EUCERIN o cuidado do gel ultra leve e refrescante proporciona sensação de hidratação imediata, combate linhas finas e as primeiras rugas e repara ativamente. Fortalece a barreira cutânea através da hidratação intensa com Glicerol e ajudam a manter a pele hidratada por até 72 horas, mantendo-a com aparência revitalizada, saudável e mais resistente a agressores externos.

Preço sugerido: R$229,00

3 – NIVEA Antitranspirante Roll-on Pearl&Beauty oferece uma fragrância duradoura que protege do mau odor e do suor por 48 horas, além de cuidar perfeitamente da pele, deixando as axilas com uma aparência de pele saudável.

Preço sugerido: R$10,90

Proteção da pele e hidratação dos lábios

4 – NIVEA SUN BEAUTY EXPERT FACIAL independente da época do ano, ou do lugar para onde vamos viajar, o uso do filtro solar é indispensável. Quando o assunto é proteção e cuidado, podemos contar a linha NIVEA SUN Beauty Expert. São 4 produtos com textura leve, que garantem alta proteção também contra os raios UVA/UVB, além de fórmulas antioxidantes exclusivas para cada tipo de pele.

Preço sugerido: Efeito Matte FPS50 R$ 57,90; Anti Idade Q10 FPS50 R$ 60,90; Tom Uniforme FPS50 R$ 50,90 ; Sensitive Anti-Idade FPS50 R$50,90

5 – NIVEA HIDRATANTE LABIAL HIDRA COLOR faça sol, chuva ou frio, o cuidado com os lábios merece uma atenção especial, afinal essa região chega a ser 5x mais fina que a pele do próprio rosto! Por isso, é sempre válido ter um hidratante labial no seu nécessaire, ainda mais quando eles apresentam hidratação 24h – já conhecida de NIVEA – e cores intensas que podem dar um up no visual. A linha conta com quatro versões: Rosa Pink, Nude, Vermelho e Violeta – que podem se tornar ainda mais vibrantes com a aplicação de camadas.

Preço sugerido: R$25,90

Remoção da maquiagem

6 – BIORÉ MARSHMALLOW WHIP FACIAL CLEANSING MOISTURE é uma espuma de limpeza facial ultra leve e cremosa, com fragrância floral suave de lírio do campo e jasmim, que limpa suavemente e proporciona maciez e hidratação suave.

Preço sugerido: R$ 62,99

7 – BIORÉ CLEANSING COTTON RICH MOISTUR lenço demaquilante feito 100% de algodão natural, absorve e remove a maquiagem delicadamente, minimizando o atrito nos olhos, cílios e no restante do rosto, além de deixar a pele hidratada e macia.

Preço sugerido: R$ 83,99

Cuidados com os cabelos

8 – SHAMPOO e CONDICIONADOR JOHN FRIEDA FRIZZ EASE MIRACULOUS RECOVERY restaura instantaneamente os fios, nutrindo o cabelo e deixando-o macio e sedoso.

Preço sugerido: R$89,75 cada

9 – SCHWARZKOPF PROFESSIONAL BC Bonacure Clean Performance Repair Rescue Sealed Ends sérum em creme intensivo para as pontas do cabelo, sela e previne pontas duplas. Ajuda a controlar o cabelo rebelde, deixando-o suave e com brilho, além de proteger contra o calor até 210 graus.

Preço sugerido: (100ml) R$ 179,90

10 – AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT DRY SHAMPOO promove um aspecto revigorante enquanto fornece controle flexível aos seus cabelos. Apresenta uma formulação vegana em pó aerossol, com Amido de Arroz biodegradável para obter uma textura moldável e que garante sensação de frescor. Pode ser usado tanto para aderência em bases recém-lavadas quanto estilização, oferecendo textura.

Preço sugerido: (250ml) R$120,00

