10 profissões que estarão em alta em 2024

Profissões- O mês de janeiro é marcado por muitas promessas

e mudanças, inclusive profissionais. Para os que planejam a transição de carreira ou buscam um upgrade de cargo, algumas tendências para o mercado de trabalho já se apresentam.

De acordo com Debora Herdeiro, Gerente de RH da Luandre, uma das maiores consultorias do país, áreas como tecnologia, logística, varejo, engenharia e marketing continuam em destaque em 2024. Ela acrescenta que após uma breve pausa, tradicional no período de festas, a estimativa é que na segunda quinzena de janeiro as contratações sigam aquecidas e, para alguns setores, em ritmo acelerado. “É também uma boa oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de recolocação”, explica.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Confira abaixo a lista de 10 profissões em alta no próximo ano:

1. Engenheiro de dados

É responsável pela criação, armazenamento, e gerenciamento do banco de dados de uma empresa. É necessário ter uma boa base de programação, linguagens de programação como Python e JavaScript, big data e principalmente SQL (Linguagem de Consulta Estruturada).

2. Analista de segurança da informação

É responsável pela revisão e análise dos sistemas tecnológicos de uma empresa e cria soluções para eliminar ou reduzir os riscos de vazamento de dados. Os requisitos são ser bacharel na área de ciência da computação e ter formação em suporte técnico. Deve ter conhecimento profundo das mais recentes ameaças à segurança de TI e ferramentas de proteção.

3. Gestor de Dados

Profissional que identifica, alerta, diagnostica e resolve falhas no sistema de banco de dados ou na infraestrutura digital. Também faz alterações no design do banco de dados.

4. Despachante Aduaneiro

É o intermediário no Comércio Exterior que pode representar o importador, exportador ou outra função relacionada ao despacho de mercadorias. É necessário possuir ficha limpa junto às autoridades policiais, ser brasileiro(a), ter mais de 18 anos e possuir pelo menos o Ensino Médio completo. Embora não exista um curso específico para se tornar um despachante aduaneiro, é recomendado buscar uma graduação em comércio exterior, logística, administração ou direito.

5. Diretor de Logística

Promove, planeja e controla fluxo e armazenamento de insumos e matérias-primas de uma empresa e garante recursos para execução de todas suas atividades. Entre os requisitos estão raciocínio lógico, visão estratégica e sistêmica, capacidade de comunicação interpessoal, desenvolvimento proativo e senso crítico. Ser graduado e especializado na área, com pós-graduação ou MBA e proficiência em outro idioma, principalmente inglês são requisitos obrigatórios.

6. Auxiliar de Logística

Responsável pela operação, tem a função de entrada para o segmento logístico. Apesar de valorizar questões comportamentais, como organização, senso de responsabilidade e proatividade, muitas empresas não exigem experiência anterior, o que pode ser uma grande oportunidade para primeiro emprego.

7. Analista de SEO (Search Engine Optimization)

Responsável pela estratégia, gerenciamento e execução de atividades de marketing, com o objetivo de ranquear bem um site na busca orgânica do Google, para determinadas palavras-chave. Deve ter expertise em Google Analytics, publicidade paga e familiaridade com ferramentas de pesquisa e gerenciamento de palavras-chave.

8. Gerente de Inteligência de Mercado

Gerencia e estrutura a coleta de dados sobre a concorrência, tendências de consumo, comportamento do público e cenários do mercado, visando a definição de políticas e processos e apoia os departamentos de marketing, comunicação e vendas. Desejável ter conhecimento sobre mercado nacional e internacional, importação e exportação, além de Ensino Superior em economia, administração, marketing, estatística ou áreas relacionadas.

9. Engenheiro Civil

Profissional que planeja, projeta, executa e faz a gestão de obras de infraestrutura e empreendimento. É necessário ter graduação em engenharia civil e conhecimento em ferramentas técnicas como Excel, AutoCAD e SketchuP.

10. Área de ESG

A profissional ressalta que a área de ESG tem crescido como um todo, por isso os cargos variam desde auxiliares, gestores a heads e diretores. Supervisionam estratégias e práticas ambientais, sociais e de governança, promovendo sustentabilidade, equidade e conformidade nas operações corporativas. É importante que o profissional tenha Ensino Superior completo e cursos ambientais. Outras características são: visão sistêmica, inteligência emocional, inovação e foco na diversidade.

Sobre a Luandre

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2020, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,8 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu dez edições, na categoria “Temporários e Efetivos”, sendo a atual vencedora.

Em 2022, foi reconhecida como “Best Work Places”, e um dos melhores Fornecedores para RH. Com soluções em Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário e ‘Administração de Pessoal (Temporários e CLT), é uma consultoria referência no segmento.

Atualmente, possui 12 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre), com estrutura e capacidade de atendimento em todo o Brasil.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP