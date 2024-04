1ª edição do Gigantinho Futsal começa terça

A 1ª edição do Gigantinho Futsal, competição inédita promovida

pela Secretaria de Esportes de Americana voltada às categorias de base, começa nesta terça-feira (2) com a realização da 1ª rodada das categorias sub-9 e sub-11. Ao todo, 49 equipes vão participar do campeonato, que terá também jogos no sub-13 e no sub-15.

As partidas serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, no período da noite, nas quadras do Centro Cívico e da Praça de Esportes do Nova Americana. Nesta semana, as equipes do sub-9 e do sub-11 já disputam as duas primeiras rodadas (confira a tabela abaixo).

“É um momento muito especial para o nosso esporte, enfim dando a largada para essa competição inédita no município. Agora com a quadra reformada na Praça do Nova Americana, teremos uma estrutura completamente adequada para a realização do torneio e estamos com uma ótima expectativa. Boa sorte a todas as equipes”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela:

1ª rodada – Terça, 02/04

Centro Cívico

18h45 – Camisa 10 x Bola na Rede (sub-9)

19h15 – Camisa 10 x Bola na Rede (sub-11)

19h45 – Aesca x Projeto Praia Azul (sub-9)

20h15 – Aesca x Projeto Praia Azul (sub-11)

Nova Americana

18h45 – Dínamo x Vila Bela (sub-9)

19h15 – Dínamo x Vila Bela (sub-11)

19h45 – Instituto Jr Dias x Morada do Sol (sub-9)

20h15 – Instituto Jr Dias x Morada do Sol (sub-11)

2ª rodada – Quinta, 04/04

Centro Cívico

18h45 – Na Cara do Gol x Dínamo (sub-9)

19h15 – Na Cara do Gol x Dínamo (sub-11)

19h45 – Guanabara x Instituto Jr Dias (sub-9)

20h15 – Guanabara x Instituto Jr Dias (sub-11)

Nova Americana

18h45 – São Caetano x Camisa 10 (sub-9)

19h15 – São Caetano x Camisa 10 (sub-11)

19h45 – Vasquinho x Aesca (sub-9)

20h15 – Vasquinho x Aesca (sub-11)