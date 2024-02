Pela 1a vez, Lula3 tem aprovação positiva em Americana

Pela 1a vez, o presidente Lula tem aprovação

mais positiva que negativa em Americana nesta sua 3a gestão à frente do país. A cidade deu vitória muito grande a Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e passou 2023 avaliando a gestão do petista como negativa nas pesquisas da Memento Consultoria. Mas o primeiro levantamento de 2024, feito no último sábado (24) mostra que o quadro agora é favorável ao petista.

Leia + sobre política regional

Enquanto logo no começo do mandato Lula tinha ‘déficit’ de 20 pontos na avaliação (eram 43% ruim e péssimo contra 23% de ótimo e bom), agora os números são positivos para ele.

Hoje avaliam como positivo o governo 38% dos entrevistados, contra 32% dos que não concordam com o jeito que ele comanda o país.

Os dados já haviam melhorado em novembro do ano passado (a primeira pesquisa foi feita em abril). Os dados ainda eram negativos, mas já havia a tendência de reversão em favor do presidente.

A pesquisa da Memento ouviu 530 pessoas no sábado em 6 regiões de Americana. O levantamento tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.

A Memento também pediu que o eleitor avaliasse o governador Tarcísio de Freitas e se o americanense é a favor ou contra a privatização da água- concessão do DAE.

PT ELEIÇÕES– O PT tem apenas uma vereadora na cidade e teria hoje potencial para igualar a melhor marca histórica (3 vereadores), mas ainda existe um longo caminho a remar- sendo um deles melhorar a propaganda do governo e associar os candidatos a vereador à imagem do líder.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP