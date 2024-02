Todos os anos, diversos contratos com centenas de milhões de dólares são negociados com clubes de futebol para a contratação de jogadores, mas para que esses contratos sejam fechados é necessário todo um processo de negociação que muitas pessoas não conhecem, como explica o empresário do futebol e CEO da Strategic Sports, Emerson Zulu.

“O universo dos contratos de futebol permanece em grande parte atrás das cortinas, se revelando ao público somente no momento da assinatura, a grande maioria das pessoas acha que é um processo simples, mas na verdade ele é mais complexo que apenas assinar papéis“, afirma.

As negociações para um contrato de futebol

De acordo com Emerson Zulu, o processo de negociações é uma das fases mais demoradas porque precisa conciliar interesses tanto do jogador, dos clubes, dos empresários, entre outros.

“As negociações para contratos de jogadores de futebol são um processo de conciliação de expectativas, geralmente feito durante chamadas as janelas de transferência, períodos, duas vezes ao ano, que duram até três meses no final de uma temporada e um mês na metade da temporada, quando jogadores, empresários, clubes e advogados discutem os termos de um novo contrato. Detalhes como salários, bônus e cláusulas específicas são debatidos, formando a estrutura do acordo que moldará o futuro do jogador no clube“.

“Em geral os contratos têm um período fixo, normalmente de cinco anos, podendo variar de acordo com cada caso. Se o novo contrato for assinado antes do contrato anterior do jogador expirar é preciso pagar uma taxa de compensação ou multa para o clube anterior, o que também é definido anteriormente em contrato“, explica Emerson Zulu.

Análise do jogador

Além disso, o clube também solicita uma análise do jogador, seus resultados passados em campo, histórico de lesões, seus impactos na sua atividade e solicitam exames médicos para conferir a situação de saúde do jogador, o que impacta diretamente nos valores e amplitude do contrato.

A importância de um empresário para a negociação

Por ser um trabalho tão complexo, é fundamental que o jogador tenha o acompanhamento de um profissional para tornar a negociação mais equilibrada e vantajosa para o jogador, garante Emerson Zulu.

“O empresário é fundamental na negociação de contratos de jogadores de futebol, ele, além de lidar com detalhes financeiros, orienta o atleta em decisões estratégicas, considerando não apenas o salário, mas também cláusulas contratuais, patrocínios e outros pontos importantes, evitando problemas contratuais futuros“, explica Emerson Zulu.