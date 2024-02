Moradoras de Americana e Santa Bárbara ganham mais 2 prêmios da Acia

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizou o 9º sorteio do Espetáculo de Prêmios, na manhã desta quinta-feira, dia 29. Magali SS Silveira, moradora do Jardim Adélia, de Santa Bárbara d’Oeste, foi a ganhadora de um smartwatch Galaxy. Ela fez a compra na loja Zanini. Já Cleide H. G. Cantarin, que reside no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, ganhou um celular Samsung Galaxy ultra 5G S23. Ela fez a compra no M Box Supermercados. Esse é o quarto prêmio que sai para o estabelecimento que já teve ganhadores do carro zero quilômetro Fiat Mobi, de uma moto Honda Elite de 125 cc e uma smart TV de 43 polegadas.

O Espetáculo de Prêmios teve início em maio de 2023 e será encerrado em abril deste ano. A promoção está distribuindo R$ 200 mil em diversos produtos. Até o final do ano passado foram sorteadas duas motos, mais sete smarts TV de 43 polegadas, dois notebooks, quatro celulares Samsung Galaxy, dois tablets, um smartwatch, dois patinetes elétricos, um videogame e cinco cestas de flores e chocolates.

Os próximos sorteios serão realizados nos dias 29 de março e 30 de abril. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes, o consumidor recebe um cupom para concorrer aos prêmios.

