Fundada em 2019 por Gabriel Novais (ex-diretor de Esportes da Red Bull) e Rafael Papa (ex-diretor no Mercado Livre), a Semexe nasceu com o propósito sustentável de comercializar produtos esportivos seminovos aos consumidores por meio de tecnologias e processos exclusivos (curadoria, atendimento feito por experts do esporte, facilidade de pagamento, sistemas de segurança desde a análise do produto até o pós-compra), garantindo o consumo inteligente e a economia circular. Atualmente, a startup possui mais de 3.4 milhões de visitantes, obtiveram mais de R$65 milhões em faturamento e atuam nas verticais de Ciclismo, Aventura e outros esportes outdoor. “Sempre sonhamos em trabalhar com essa modalidade. Muitos clientes, que já usavam nossa plataforma para bike ou aventura, eram também fãs de esportes com raquete e passavam pelo mesmo problema: a experiência para comprar e vender usados era complicadíssima nas plataformas genéricas. Além disso, é um esporte em que o principal equipamento, a raquete, tem um ticket alto e dura muito tempo”, afirma Artur Fernandes, sócio e diretor executivo do Marketplace. “Com a chegada do Thiago, os tenistas vão encontrar uma plataforma de compra e venda de artigos de tênis, squash e beach tênis seminovos de qualidade, com uma experiência feita por tenistas para tenistas”, completa. Antes da disputa do Rio Open, em que Thiago Monteiro fez uma grande campanha, ele apoiou o desenvolvimento da seção do site, que engloba Tênis, Squash e Beach Tennis.