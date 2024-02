Valor de mercado da empresa Nvidia é maior que todas as ações da bolsa brasileira

O desempenho das ações da Nvidia (NVDA) continua em uma trajetória ascendente, desafiando as taxas de juros estabelecidas entre 5,25% e 5,50% ao ano nos Estados Unidos. Em um período inferior a dois meses, os papéis da empresa na Nasdaq, bolsa de valores americana, registraram uma expressiva valorização de 56%.

Investidores utilizam instrumentos de negociação para aproveitar a alta da ação

Muitos investidores continuam aproveitando a alta da Nvidia para investir na ação através de instrumentos, sendo o CFD trading um dos mais comuns entre eles. A compra e venda desses instrumentos movimentam o mercado e permitem que os investidores aproveitem as maiores oportunidades dos setores globais.

Boas perspectivas para a Inteligência Artificial contribuíram para o desempenho da Nvidia

A Nvidia alcançou um marco significativo, ostentando um valor de mercado impressionante de US$ 1,8 trilhão, o que corresponde a cerca de R$ 8,97 trilhões, considerando a cotação atual do dólar. Esse valor não só destaca a magnitude da companhia, que agora vale quase o dobro do valor de todas as ações listadas na B3, a bolsa de valores brasileira, mas também a coloca à frente de gigantes do mercado como a Alphabet, a empresa mãe do Google.

Este crescimento vertiginoso reflete o potencial econômico promissor da inteligência artificial (IA) para os próximos anos, um setor no qual a empresa vem se destacando. No competitivo mercado das big techs, que disputam a liderança na inovação e aplicação da IA, a posição da empresa é bastante vantajosa.

Conhecida pela fabricação de componentes cruciais para computadores, a Nvidia se destaca como uma das principais fornecedoras de tecnologia essencial para o avanço das ferramentas de inteligência artificial, consolidando sua importância no cenário tecnológico global.

Empresa divulgou ótimos resultados

Na última quarta-feira (22/02), logo após o encerramento das atividades do mercado, a renomada fabricante de chips surpreendeu novamente ao divulgar resultados financeiros que ultrapassaram as expectativas para o quarto trimestre de 2023. O balanço do período de outubro a dezembro revelou uma receita impressionante de R$ 22,1 bilhões, superando as projeções de mercado que estimavam um valor em torno de US$ 20,63 bilhões. A empresa também registrou um lucro por ação ajustado de US$ 4,93, contrariando as expectativas dos analistas, que previam cerca de US$ 4,64.

Esse desempenho excepcional teve um impacto significativo no mercado de ações. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, as ações da companhia experimentaram uma valorização expressiva de 14,5% no pré-mercado de Nova York, contribuindo para a elevação do Nasdaq Futuro, que observou um aumento de 1,98%. Vale ressaltar que, no terceiro trimestre do ano anterior, a empresa já havia demonstrado um crescimento robusto, com sua receita aumentando 206% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 18,12 bilhões e superando as estimativas de mercado de US$ 16,18 bilhões.

Marcelo Cabral, sócio e gestor da Stratton Capital, destaca a liderança incontestável da empresa no mercado de GPUs, essenciais para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Segundo ele, a demanda por esses chips é tão alta que a empresa enfrenta desafios para produzi-los na velocidade exigida pelo mercado.

Conclusão

Em resumo, a Nvidia se consolida como uma potência no mercado de tecnologia, impulsionada pelo fervoroso interesse na inteligência artificial. Superando expectativas financeiras e dobrando seu valor de mercado, ela se destaca não só pela performance acionária impressionante, mas também como líder indiscutível no avanço da IA, prometendo um futuro econômico promissor.