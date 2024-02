Tivoli Shopping recebe Happy Day Circus a partir deste sábado

Pêndulo lunar, o incrível globo da morte, malabaristas, contorcionistas, equilibristas, mágicos e Homem-Aranha: essas são apenas algumas das atrações do Happy Day Circus, que estará no estacionamento do Tivoli Shopping, entre os dias 02 e 31 de março.

Pela primeira vez na região e com uma estrutura de 4.000m², os espetáculos vão proporcionar uma experiência única para o público, unindo as tradicionais atrações circenses com a tecnologia, criatividade, muita música e dança.

Com artistas nacionais e internacionais, as sessões terão duração de 90 minutos. Além disso, as instalações contam com uma praça de alimentação, que terá opções como pipoca, cachorro-quente, algodão-doce, churros, maçã do amor, e muito mais.

“Estamos muito felizes em receber o Happy Day Circus no Tivoli Shopping. É uma atração que estimula o lazer, promove a união da família e proporciona momentos felizes”, ressaltou a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Os espetáculos possuem capacidade máxima de mil pessoas e vão acontecer às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos através do site www.sympla.com.br ou na bilheteria do circo, sujeitos a lotação.

SERVIÇO:

Happy Day Circus

Data: entre 02/03 e 31/03

Horário: segundas, quartas, quintas e sextas, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h

Local: estacionamento do Tivoli Shopping, entrada pelo bairro Mollon

Ingressos: central: R$60 inteira e R$30 meia-entrada; lateral: R$40 inteira e R$20 meia-entrada

Classificação livre

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 144 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br