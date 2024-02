O influencer Arthur O Urso respondeu a uma série de perguntas sobre relacionamento com as seis esposas e curiosidades sobre o seu casamento. Em uma das perguntas, ele foi questionado sobre qual método contraceptivo elas utilizam e a resposta surpreendeu os seus seguidores: “Na internet eu recebo uma chuva de mensagens perguntando se eu gostaria de ter filhos, quantos seriam e quem engravidaria, já que são muitas esposas”, conta.

No entanto, Urso optou por fazer uma vasectomia como uma atitude relacionada à responsabilidade acima de tudo. “Tomamos uma decisão consciente. Isso não preserva apenas a nossa atividade, mas também afastá-las dos efeitos dos anticoncepcionais”, diz. Para ele, essa é a atitude mais acertada que poderia tomar em prol das suas mulheres:

“É mais fácil para todo mundo, não causa dor e impede uma gravidez indesejada. Se eu quiser ter um filho mais para frente, vou precisar pensar melhor sobre isso”, explica. O polígamo Arthur O Urso já ganhou inúmeras manchetes de notícias no Brasil e no mundo, o fato de ser casado com seis mulheres chama a atenção das pessoas por onde ele passa.

Com a criação da “Mansão do Amor Livre”, na Paraíba, a curiosidade pela vida dessa família foi aumentando aos poucos. Arthur diz que está acostumado com assédios e faz questão de dizer que as suas mulheres vêm sempre em primeiro lugar de qualquer decisão. “Casar com 6 mulheres não é comum e isso desperta o interesse. Tem vezes que a porta da mansão parece um ponto turístico de João Pessoa com tantos visitantes esperando uma brecha para saber como a gente vive”, conta.

Ele diz ainda que a sua rotina não é um mistério e a vida com seis mulheres é como uma vida qualquer a dois: “Só tem o acréscimo de umas tpm’s a mais”, brinca o influenciador.