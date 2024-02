Feaac/Seaac's tem 4 representantes na diretoria da CNTC

Seaac- A nova diretoria da CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio)

eleita em 16 de janeiro, tomou posse na última terça-feira, dia 27, em solenidade na sede da entidade em Brasília.

Quatro integrantes da FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo) compõem a nova diretoria: Lourival Figueiredo Melo (Presidente da FEAAC), Helena Ribeiro da Silva (Presidente do SEAAC de Americana e Região), Elizabete Prataviera (Presidente do SEAAC Campinas) e Rodrigo Pereira (Diretor Financeiro do SEAAC Santos). Dentro da CNTC Lourival ficou com o cargo de Diretor Secretário Geral; Helena, titular do Conselho Fiscal; Elizabete, Suplente do Conselho Fiscal e Rodrigo, Suplente da Diretoria.

Fundada em 1946, a CNTC é hoje composta por 21 federações e mais de 800 sindicatos vinculados, sendo a maior Confederação do país, representando mais de 12 milhões de trabalhadores. “Para nós da FEAAC e dos SEAAC’s é um orgulho contar com quatro membros na Diretoria da CNTC. Isso mostra a nossa credibilidade e representatividade. O movimento sindical é uma ponte de entendimento, diálogo e ações concretas para a manutenção dos direitos dos trabalhadores.

Precisamos estar presentes nas principais discussões do mundo do trabalho e a CNTC é porta aberta para esta ação que beneficia a base, que é o trabalhador”, comentou Helena.

Empossado como presidente da CNTC, o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e Deputado Federal Luis Carlos Motta, disse que pretende intensificar dentro do Congresso as ações pela valorização do setor de comércio e serviços. “Vindo do meio sindical sou conhecedor dos problemas básicos e por isso pauto minha atuação como Deputado na defesa dos trabalhadores em geral e no diálogo sadio com o setor empresarial”.

