O último domingo foi marcado por nostalgia, diversão e inclusão em Sumaré. O 1º Festival de Rolimã, realizado pelo grupo Kamikaze Rolimã, representado por Gago, em parceria com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, reuniu quase mil participantes, entre crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência (PCDs).

O evento contou ainda com apoio total da Prefeitura Municipal de Sumaré.

A iniciativa levou alegria às famílias e resgatou a tradicional brincadeira do carrinho de rolimã, que marcou a infância de gerações. Crianças — incluindo PCDs — puderam brincar com estrutura adequada e total segurança, reforçando o caráter inclusivo da ação.

Além de atrair grande público, o festival movimentou a economia local. Comerciantes da região colaboraram espontaneamente, oferecendo produtos, serviços e suporte, fortalecendo o comércio de bairro e incentivando a circulação econômica na cidade.

Rolimã e família

“O Festival de Rolimã foi uma grande celebração familiar. Ver pais, mães e filhos reunidos em um momento de alegria e simplicidade nos motiva a ampliar iniciativas como esta, que promovem inclusão, lazer e valorizam nossa cidade”, destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Silva.

O grupo Kamikaze Rolimã, sob coordenação de Gago, conduziu as atividades com organização e responsabilidade, garantindo segurança nas descidas e interação direta com o público durante todo o evento.

Diante do sucesso, os organizadores já avaliam novas edições, com ampliação de estrutura e novas atrações, visando reunir ainda mais participantes nos próximos anos.

