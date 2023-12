1º Torneio de Beach Tennis leva 1,5 mil pessoas à Praia dos Namorados

O 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, reuniu cerca de 1,5 mil pessoas entre sábado (2) e domingo (3), de atletas a espectadores, na orla da Praia dos Namorados. Ao todo, 82 duplas disputaram a competição, divididas em sete categorias.

No primeiro dia do evento, foram realizadas as partidas das categorias Masculino A, Masculino B, Feminino A e Feminino C. Já no domingo, foi a vez das categorias Masculino C, Feminino B e Misto C. O torneio contou com a participação de competidores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, São Paulo, Guarujá, Brotas, Capivari, Sumaré, Rafard, Votuporanga, Mogi Mirim, entre outros municípios.

“Foi uma grande felicidade ver a nossa Praia dos Namorados tão movimentada neste final de semana. Estamos muito contentes com o sucesso desta primeira edição do Torneio de Beach Tennis e esperamos repetir nos próximos anos. É um evento que proporciona esporte, lazer e entretenimento para toda a família. Parabéns a todos pela participação”, enalteceu o prefeito Chico Sardelli.

“É realmente muito gratificante ver que tanto os americanenses quanto os atletas de outras cidades abraçaram o evento e protagonizaram grandes partidas dentro de quadra. O nosso objetivo é esse: incentivar a prática esportiva e a participação das famílias”, complementou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O torneio teve em sua estrutura cinco quadras com areia nova e redes personalizadas, praça de alimentação completa com food trucks, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários.

As quatro melhores duplas de cada categoria receberam troféus e brindes, enquanto nas categorias Masculino A e Feminino A foram entregues também prêmios em dinheiro. A música ficou por conta da Banda 4 Regra 3, no sábado, e do grupo New Samba, no domingo.

“O 1º Torneio de Beach Tennis de Americana foi um verdadeiro sucesso e estamos ansiosos para as próximas edições. O prefeito Chico nos pedia um evento desta modalidade, que vem crescendo cada vez mais em Americana, e agora se tornou realidade, com a participação de atletas de várias cidades. Agradecemos a todos que vieram jogar e prestigiar”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados por categoria:

Feminino A

1º Duda e Pietra

2º Manu e Giovana

3º Ana e Katarina

4º Thais e Gabriela

Feminino B

1º Maitê e Renata

2º Carol e Milene

3º Vanessa e Elena

Feminino C

1º Luana e Giovana

2º Fabiana e Débora

3º Fabiana e Daniela

4º Petrya e Mariana

Masculino A

1º Giovani e João Victor

2º Luis e Pedro

3º Eduardo e Marco

4º Thiago e Luiz

Masculino B

1º Paulo e Fernando

2º Alexandre e Tomás

3º Marcos Julio

4º Pietro e Léo

Masculino C

1º Enzo e Jaison

2º Fábio e Alexandre

3º Vitor e Davi Luchiari

4º Pedro e Jean

Mista C

1º Adamo e Amanda

2º Moncler e Vanessa

3º Lucia Meza e Gil

4º Giovana e Matheus