Panetone Recheado de Leitinho

Tempo de preparo: 2 horas | Rendimento: até 1 panetone

Ingredientes

Recheio:

500g Panetone de frutas

400g Recheio Melken Leitinho

50g Coco ralado

140g Amêndoas

160g Açúcar

Cobertura:

150g Cobertura TOP Branco

25g Coco ralado em flocos

Amêndoas carameladas

Modo de preparo

Preparo das amêndoas:

Em uma panela, misture as amêndoas e o açúcar e leve ao fogo até caramelizar, mexendo sempre para não queimar. Despeje as amêndoas ainda quentes sobre um tapete de silicone e separe-as com o auxílio de um garfo (cuidado: estarão superquentes). Assim que as amêndoas esfriem, separe algumas para decoração e triture as demais levemente no processador de alimentos. Misture em uma tigela o Recheio Melken Leitinho, o coco e as amêndoas já trituradas. Reserve.

Montagem:

Com uma faca de serra retire a tampa do panetone de frutas. Retire o miolo do panetone e reserve. Coloque parte do recheio no fundo do panetone e vá intercalando creme e massa até chegar ao topo. Posicione a tampa do panetone.

Preparo:

Derreta a Cobertura TOP Branca e espalhe no topo. Polvilhe com coco ralado em flocos. Posicione as amêndoas carameladas separadas anteriormente e leve à geladeira para cristalizar por, no máximo, 15 minutos.

Materiais

Faca de serra

Tapete de silicone

Processador de alimentos

Técnicas

Derretimento de chocolates e coberturas

