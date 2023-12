Influencers apostam em “TikTok proibidão” para faturar mais e ter mais intimidade com os fãs

Acaba de chegar ao Brasil a plataforma MaisFans, uma espécie de “TikTok proibidão” que promete melhorar a interação entre criadores de conteúdo + 18 e os fãs de uma maneira bastante íntima e exclusiva. A novidade também é uma evolução das plataformas adultas e pioneira na América Latina.

Diferente do que acontece com o OnlyFans e Privacy, por exemplo, a nova plataforma oferece, além da possibilidade de postar fotos, vídeos, trocar mensagens e cobrar assinaturas, a opção para o criador fazer e monetizar por transmissões ao vivo com horário marcado, como se fossem shows.

A MaisFans chega com a proposta de “valorizar o criador” oferecendo um repasse muito maior do que o pago atualmente por outras plataformas. Além disso, conta com mais tecnologia e segurança para os usuários. O layout é bem intuitivo, fácil e dinâmico.

Empolgadas com a chance de ter mais intimidade com os fãs, fazer “lives pagas” e receber mais pelo conteúdo produzido, muitas influencers +18 que fazem sucesso no entretenimento adulto já chegaram na MaisFans. Algumas delas se tornaram embaixadoras da marca.

“Mais do que uma plataforma, conseguimos estar mais próximos dos nossos fãs. É mais intimidade mesmo, esse é o diferencial. Não é mais aquela coisa estática, que a pessoa entra, assiste o vídeo e vai embora. Ali ela se torna próxima mesmo, consegue interagir de verdade”, resume Stephanie Silveira, uma das principais criadoras +18 do Brasil que já está na plataforma.

Além dela, já criaram suas contas na plataforma a capixaba Clara Dal’col, a revelação do ano Gabi Tamiris, Nathalia Risalde, conhecida como a rainha do Telegram, a ruiva Maite Sasdelli e a carioca Brena Barbosa, entre outras beldades. Andressa Urach também deve se juntar ao time em breve.

A rapper Nabrisa, 22 anos, é outra embaixadora da plataforma. Depois de viralizar com suas músicas, ultrapassando 200 milhões de views, ela também passou a criar conteúdo sensual a pedido dos fãs. “E não é só vídeo adulto, na plataforma consigo mostrar minhas músicas, falar dos lançamentos e mostrar bastidores da minha carreira”, diz.

É justamente essa a proposta. A MaisFans foi idealizada para todos os nichos de conteúdo, não apenas para as criadoras de conteúdo adulto. Mas neste momento foca sua estratégia no entretenimento sensual, inclusive com lançamento em Dubai, nos Emirados Árabes. Por lá, a novidade promete polêmica, já que o país tem regras rígidas para conteúdos +18.

