Morreu este domingo Gil Brother Away, aos 66

anos de idade. A família confirmou sua morte nas redes sociais.

Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away ou O Away de Petrópolis, foi um ator, comediante, youtuber e ex-dançarino brasileiro.

Ficou conhecido por ter participado do grupo humorístico Hermes e Renato da emissora MTV Brasil, onde trabalhou durante 6 anos.

Saúde – Em 23 de maio de 2023, Gil foi internado após sofrer um AVC. Seu sobrinho abriu um projeto na plataforma Vakinha, com o intuito de financiar o tratamento e o bem estar do humorista.

