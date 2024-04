2ª rodada do Gigantinho Campo é marcada por goleadas

A 2ª rodada das categorias sub-8, sub-10 e sub-12 do Gigantinho Campo

, competição promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, foi marcada por goleadas neste final de semana. As partidas aconteceram no sábado (6) e no domingo (7), pela manhã, nos gramados do Centro Cívico, São Vito, Santa Maria e São Manoel.

Os placares mais elásticos foram registrados pelas equipes Projeto FC, na categoria sub-8, e Ipiranga, no sub-10, que venceram seus jogos por 12 a 0. Já no sub-12, a maior goleada foi do Cidade Jardim, que anotou 11 a 0.

Leia + Sobre todos os Esportes

A terceira rodada está marcada para o próximo final de semana, nos campos do Centro Cívico, São Vito e Ipiranga. Serão os últimos jogos da fase de grupos para os times do sub-8 e do sub-10, enquanto no sub-12 ainda restarão quatro partidas do Grupo D.

“Tivemos um final de semana recheado de gols no Gigantinho e foi muito bacana ver a entrega das crianças dentro de campo. A próxima rodada vai definir os times que avançam ao mata-mata e a expectativa é de disputas acirradas e muita emoção”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

2ª rodada – Sábado, 06/04

Sub-8

Instituto Jr Dias – A 3 x 8 Colorado

Ipiranga 3 x 0 São Roque (WO)

Morada do Sol 1 x 9 Na Cara do Gol

Projeto FC 12 x 0 Instituto Jr Dias – B

Camisa 10 – A 1 x 1 Camisa 1

São Manoel – A 0 x 0 Projeto Praia Azul

Sub-10

Instituto Jr Dias – A 8 x 1 Colorado

Ipiranga 12 x 0 São Roque

Morada do Sol 1 x 3 Na Cara do Gol

Projeto FC 6 x 0 Instituto Jr Dias – B

Camisa 10 – A 8 x 1 Camisa 1

São Manoel – A 1 x 1 Projeto Praia Azul

2ª rodada – Domingo, 07/04

Sub-12

Camisa 10 – A 7 x 0 São Vito

Cidade Jardim 11 x 0 Parque Gramado

Camisa 10 – B 1 x 0 Projeto FC

Estrela Azul 0 x 4 Colorado

São Manoel 3 x 0 Instituto Jr Dias

Aesca 2 x 1 Na Cara do Gol

Bola na Rede 3 x 0 Camisa 1

Unidos 0 x 0 Morada do Sol

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP