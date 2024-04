Reparo em subadutora afeta abastecimento na Cidade Jardim esta 4a

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza nesta quarta-feira (10) reparo de um vazamento na subadutora que transporta água do Reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3) ao Reservatório da Cidade Jardim (CR-6).

Os trabalhos terão início às 7h, com previsão estimada em seis horas para a conclusão e retomada do bombeamento. A autarquia pede que a população economize água nas seguintes regiões que também são abastecidas pelo Reservatório da Cidade Jardim: parte da Vila Mathiensen, do Jardim dos Lírios, a parte alta do Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, além da própria Cidade Jardim.

A tubulação comprometida está localizada a cerca de 2,60 metros de profundidade na parte externa da casa de bombas do CR-3. As equipes da autarquia vão escavar a área para a identificação exata da dimensão do vazamento.

Mais notícias da cidade e região

A expectativa inicial é de que será trocado um trecho de cerca de seis metros de tubulação.

“Pedimos a compreensão da população para realizarmos esse serviço fundamental para a segurança do abastecimento nessa parte da cidade. Importante ressaltar que a previsão de término é de seis horas, mas esse tempo poderá variar para mais ou para menos dependendo da situação que encontraremos”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP