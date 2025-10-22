2º Feirão de Empregos de Hortolândia ocorre na sexta-feira (24)

Prefeitura promove evento das 9h às 16h na Estação Cidadania de Esportes no Jd. Amanda; haverá linha de ônibus gratuita até o local

Prepare seu currículo para encontrar o trabalho que você procura! A Prefeitura de Hortolândia promove o 2º Feirão de Empregos, nesta sexta-feira (24/10). O evento será, das 9h às 16h, na Estação Cidadania de Esportes Deputado Luiz Lauro Filho, localizada na rua João Guimarãs Rosa, 242, Jardim Amanda. A Prefeitura irá oferecer linha de ônibus gratuito até o local.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação orienta o público a trazer o currículo em formato digital no celular. Para quem trouxer o currículo em papel, uma equipe da secretaria fará a digitalização do currículo na hora durante o feirão.

A fim de agilizar a procura das vagas de emprego desejadas, a secretaria recomenda os candidatos a fazerem inscrição antecipada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK. Quem não conseguir se inscrever, poderá fazer a inscrição na hora.

Para facilitar o acesso do público ao evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana irá oferecer transporte gratuito até o local. O público poderá utilizar a linha circular de ônibus municipal 3.31 – Jd. Amanda II/Centro (via Unasp), cuja partida é do Terminal Metropolitano, localizado na avenida Santana.

O feirão terá participação de 70 empresas, que juntas irão disponibilizar 3.000 vagas de emprego. Serão oferecidas oportunidades para pessoas de diferentes faixas etárias e com diferentes níveis de formação: Ensinos Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Serão disponibilizadas vagas nas modalidades efetivo, estágio, temporário, Jovem Aprendiz, Primeiro Emprego e PcDs (pessoas com deficiência).

Por falar em PcDs, o feirão terá um espaço específico para esse público, que irá dar orientações e apoio, além de direcionar os PcDs aos estandes das empresas com vagas específicas para eles.

RECICLAGEM PROFISSIONAL

O feirão também será o momento propício para quem procura fazer reciclagem profissional.

O evento terá programação de palestras rápidas, que serão ministradas por entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Em comemoração ao Dia da criação da ONU (Organização das Nações Unidas), que será justamente na data do feirão, haverá palestras sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), preconizados pelo organismo internacional.

A Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social irá cadastrar pessoas que queiram fazer cursos ministrados pela própria secretaria. O feirão também terá food trucks.

A 1ª edição do feirão foi realizada em julho deste ano. Na ocasião, foram atendidas quatro mil pessoas.

Confira abaixo algumas das empresas que estarão no 2º Feirão de Empregos de Hortolândia:

– Adere (participou do 1º Feirão)

– Belgo (participou do 1º Feirão)

– CAF (participou do 1º Feirão)

– EMS (participou do 1º Feirão)

– Greenbrier Maxion (participou do 1º Feirão)

– Honda (participou do 1º Feirão)

– Leroy Merlin (participou do 1º Feirão)

– Mercado Livre (participou do 1º Feirão)

– Safetline (participou do 1º Feirão)

– Wickbold (participou do 1º Feirão)

– Ambev (empresa nova)

– Auster (empresa nova)

– Callbeck (empresa nova)

– Coca-Cola (empresa nova)

– Decamp (empresa nova)

– Hopi Hari (empresa nova)

– Prestpack (empresa nova)

– Savenagno (empresa nova)

– Solven (empresa nova)

– Tecnoperfil (empresa nova)

– Unasp (empresa nova)

