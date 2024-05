Ter cabelos bonitos e bem cuidados sem poluir o planeta e sem provocar nenhum tipo de sofrimento animal. Você sabia que isso é possível? Existem no mercado produtos que garantem o tratamento que o seu cabelo merece, usando apenas ingredientes derivados das plantas. Além de respeitar os animais, que não são utilizados em nenhuma etapa do desenvolvimento dos produtos, eles são livres de compostos químicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. “A procura por cosméticos veganos está crescendo no mundo inteiro porque é uma escolha mais sustentável e ética em comparação aos produtos da indústria tradicional”, explica Gabrielle Bernardon, sócia fundadora da bLOw, a maior rede exclusiva de escovarias do Brasil, que trabalha com uma linha própria de xampu, condicionador, ativador de cachos, máscara e leave in – todos veganos. Confira três motivos para preferir os veganos na hora de cuidar do cabelo, elaboradas pelos especialistas da bLOw: 1 Menor risco de alergia e irritação na pele Erupções cutâneas como urticária ou eczema podem ser uma reação do couro cabeludo ao produto que você usa. É a tal dermatite de contato, expressão muito usada pelos dermatologistas. Esse tipo de resposta depende do organismo de cada um, mas produtos à base de vegetais encontrados na natureza, sem aquela carga de compostos químicos desenvolvidos em laboratório, costumam ser mais bem tolerados pela pele. 2 Livres de crueldade animal Os produtos veganos não contém nenhum ingrediente de origem animal na sua fórmula. Por isso, eles são cruelty free – expressão que indica quando o produto nem sequer foi testado em animais antes de ser liberado para comercialização. Cá pra nós, é muito melhor ter cabelo bonito sem fazer mal a nenhum bichinho, não é mesmo? 3 São menos poluentes É crescente o desenvolvimento de produtos de beleza para atender um consumidor que busca uma relação mais sustentável com o meio ambiente, sem deixar resíduos como os parabenos (derivados do petróleo) e os petrolatos (conservantes sintéticos). Os dois nomes mais parecem palavrões, mas na verdade são substâncias não biodegradáveis presentes em xampus, condicionadores e outros itens para cabelo. O conceito que devemos adotar é: se não faz bem para o planeta, não faz bem para quem usa. O cosmético vegano cuida melhor de ambos. Sobre a bLOw Com a bLOw, escovar o cabelo fora de casa virou um hábito prático e acessível. A rede de franquias foi criada há cinco anos para democratizar a escova no país e atender mulheres que não querem perder tempo na cadeira do salão. O conceito de fast beauty alia a beleza à praticidade: em 30 a 45 minutos e pagando a partir de R$ 45 por escovação, com o cabelo lavado e babyliss incluído, é possível renovar a autoestima com uma escova feita pelas mãos de especialistas. Com 18 operações espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e outras 10 em processo de abertura, é a maior rede exclusiva de escovaria do Brasil: a escovação é o único serviço oferecido e não há variação de preço por tamanho nem por tipo de cabelo.