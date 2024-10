Brasileiro faz mais compras por app e e-commerce cresce

Com o avanço do e-commerce, especialmente em dispositivos móveis, a adoção de um aplicativo próprio pode se tornar um grande diferencial competitivo para as marcas. Ele melhora a experiência do cliente e pode impactar diretamente as taxas de conversão em vendas, fidelização e engajamento. Enquanto os marketplaces oferecem grande visibilidade, eles acabam limitados no controle da jornada do consumidor e no relacionamento direto com o cliente. Já o app oferece personalização completa e controle sobre a experiência do usuário.

De acordo com a Abcomm, o consumo via dispositivos móveis representa 55% das vendas online – e segue crescendo. Empresas como Shein e Shopee já demonstraram o impacto do aplicativo próprio, com seus apps liderando o número de downloads no Brasil. Além disso, o tempo gasto em apps de compras no país cresceu 52%, confirmando a importância de investir em soluções mobile para atender a essa demanda crescente.

De acordo com Rafael Franco, CEO da Alphacode, empresa responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para marcas como Habibs, Madero e TV Band, a personalização é um dos maiores trunfos de um aplicativo próprio, permitindo que as marcas adaptem a experiência de compra conforme as preferências individuais de seus consumidores. “As notificações push também são uma ferramenta fundamental para engajamento contínuo, promovendo ofertas exclusivas e fidelização”, acrescenta.

As vantagens do aplicativo próprio (e-commerce)

Rafael Franco explica que os app facilitam ainda o uso de programas de recompensas e promoções, o que aumenta bastante a retenção de clientes. Tudo isso resulta em uma taxa de conversão em vendas maior quando comparada à navegação em sites ou marketplaces.

“Aplicativos de e-commerce oferecem uma experiência muito mais imersiva, personalizada e direta para o cliente, além de possibilitar a coleta de dados que são importantes para a marca”, pontua. Essa coleta de estatísticas pode ajudar a entender melhor o comportamento do público e a adaptar suas estratégias de maneira eficiente. “Esse tipo de solução tecnológica transforma a relação entre a marca e o consumidor, promovendo engajamento e aumentando a conversão”, completa.

O cenário para esse tipo de estratégia é bastante promissor. As vendas feitas via dispositivos móveis superaram as de desktops no Brasil desde 2019, segundo o relatório Webshoppers 41.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Além disso, estudos mostram que usuários de aplicativos gastam até 50% mais que aqueles que fazem compras por computador. Com a previsão de que quase três quartos dos usuários globais acessarão a internet exclusivamente via smartphones até 2025, investir em um app próprio para e-commerce se torna essencial para empresas que querem acompanhar a evolução do mercado e garantir um relacionamento direto e personalizado com seus clientes.

Sobre Rafael Franco

Empresário que atua no mercado de tecnologia há 20 anos, a paixão o levou a se aprofundar nesta área e por isso se graduou em Ciência da Computação com pós em Engenharia de Software. Também foi executivo de multinacionais liderando projetos premiados por grandes empresas. Em 2015 fundou a Alphacode, empresa presente em São Paulo, Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA) em que atualmente é CEO. Lidera um time de especialistas em experiências digitais com grande destaque para projetos de aplicativos mobile, sendo responsável por projetos de grande porte neste segmento como Grupos Habib’s, Madero e TV Band. Comanda o time responsável por dezenas de aplicativos que atendem mais de 20 milhões de pessoas todos os meses, principalmente nos segmentos de Delivery, Saúde e Fintechs. Para mais informações, acesse o site, @alphacode ou Linkedin.