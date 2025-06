Goleadas no Campeonato Amador Feminino de Americana

A terceira rodada do Campeonato Amador Feminino de Americana, promovido pela Secretaria de Esportes, foi marcada por muitos gols e jogos emocionantes na noite desta segunda-feira (16), no Centro Cívico.

Pelo grupo A, no confronto mais equilibrado da rodada, o Bola na Rede venceu o Alpha Brasil por 1 a 0. Com o resultado, ambas as equipes garantiram vaga nas semifinais e o Bola na Rede assegurou a liderança da chave. No outro jogo do grupo, o Guanabara goleou o Rainhas do Fut por 8 a 0.

Pelo grupo B, as redes também balançaram bastante. O Lions Athletic Club venceu o RB Alpha por 5 a 0, enquanto o Meninas de Ouro aplicou 7 a 0 sobre o Fúria FF, assumindo provisoriamente a liderança da chave.

“O Amador Feminino tem mostrado um excelente nível técnico e, mais do que isso, tem sido uma grande celebração do esporte feminino em nossa cidade. Ficamos muito felizes em ver jogos de qualidade, torcida presente e muita dedicação das atletas. A Secretaria de Esportes segue comprometida em fomentar cada vez mais oportunidades como essa”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A competição continua nesta quarta-feira (18), com os jogos da quarta rodada do Grupo B.

Resultados

3ª rodada

16/06 (segunda-feira) – Centro Cívico

Grupo A

Bola na Rede 1 x 0 Alpha Brasil

Guanabara 8 x 0 Rainhas do Fut

Grupo B

RB Alpha 0 x 5 Lions Athletic Club

Fúria FF 0 x 7 Meninas de Ouro

PRÓXIMOS JOGOS

4ª rodada

18/06 (quarta-feira) – Centro Cívico

Grupo B

19h – Fúria FF x Lions Athletic Club

20h – Atlético Orquídeas x RB Alpha

