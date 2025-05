Controle da Diabetes: 4 mitos que sabotam o controle da diabetes

4 Mitos que Sabotam o Controle da Diabetes

Até os mais bem-intencionados conselhos sobre alimentação para pessoas com diabetes podem estar completamente errados

A diabetes afeta milhões de brasileiros e, junto com o diagnóstico, vem uma avalanche de informações sobre alimentação – muitas delas imprecisas ou completamente equivocadas. Em meio a tantas “verdades absolutas” compartilhadas em grupos de WhatsApp e redes sociais, como saber o que realmente funciona? Felipe Muller, nutricionista especializado em diabetes, e o médico Leonardo Scandolara, criadores da Tia Bete, assistente virtual que orienta pessoas com a condição, explicam que informação segura é determinante para o sucesso e manutenção do tratamento. “Quando a pessoa descobre que tem diabetes, é despejada uma grande quantidade de informação. Muitas delas vêm de fontes que não são as mais indicadas para isso, por isso é preciso ter muito cuidado com o que se lê e ouve”, comenta Scandolara. Um dos equívocos mais comuns é acreditar que a diabetes se resume a uma simples relação com o açúcar de mesa. Segundo Muller, a questão é muito mais complexa. “Muitas pessoas acreditam que só precisam evitar o açúcar refinado, mas ignoram que diversos alimentos se transformam em glicose no organismo. E o corpo não distingue se a glicose veio de um refrigerante ou de um prato de arroz branco: ambos podem variar os níveis de açúcar no sangue de formas distintas”, explica.

Nem tudo o que é natural tá liberado

Outro equívoco comum é considerar que, por serem naturais, todas as frutas e vegetais são igualmente adequados para quem tem diabetes. “É verdade, alimentação natural realmente resolve quase tudo e é essencial para ter uma vida saudável. Mas quem tem diabetes precisa ter atenção especial com as frutas que têm índice glicêmico alto,” alerta Muller. O índice glicêmico mostra a velocidade com que o açúcar da comida chega no sangue. Quanto mais alto for esse índice, mais rápido aumenta o açúcar no sangue. O nutricionista destaca algumas frutas que merecem atenção especial: banana bem madura, manga, melancia, uva e caqui. “Elas não são proibidas, mas é importante comer quantidades pequenas e com menos frequência para evitar picos de açúcar.”

Mais água! A hidratação adequada é frequentemente negligenciada nas orientações para diabéticos, mas pode fazer grande diferença no controle glicêmico. “Existem alguns estudos indicando que pessoas com diabetes podem se beneficiar de uma ingestão adequada ou ligeiramente maior de água. Isso porque uma boa hidratação ajuda no controle glicêmico, facilita a eliminação do excesso de glicose pela urina, além de ajudar a prevenir problemas renais que são comuns em diabéticos.”

A conta para nortear o consumo de água de pessoas saudáveis é simples: 35 ml por quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60 kg deve ingerir 2,1 litros de água por dia.

Não corte todos os carboidratos A demonização dos carboidratos é outro equívoco comum que pode levar a desequilíbrios nutricionais importantes. “Na verdade, não precisa eliminar totalmente os carboidratos, mas escolher os tipos certos. Evite os carboidratos refinados, como açúcar branco, farinha branca, doces prontos e refrigerantes, que aumentam rapidamente o açúcar no sangue”, esclarece o médico.

O nutricionista enfatiza a importância de incluir carboidratos de qualidade: “Por outro lado, é legal incluir carboidratos bons, como tubérculos (batata-doce, mandioca e inhame), leguminosas (feijão, lentilha e grão-de-bico) e vegetais (brócolis, couve, abobrinha e cenoura), que ajudam a manter o controle da glicemia.” Educação alimentar como ferramenta de autonomia