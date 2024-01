5 destinos na América Latina para 2024

Cinco destinos na América Latina e seus principais atrativos

para conhecer em 2024. Entre as alternativas indicadas pela companhia, estão destinos que oferecem escapadas urbanas, rotas históricas, maravilhas naturais, praias deslumbrantes e muito mais.

“Aumentou em 15% a busca por passagens aéreas por clientes de toda América Latina para as férias de janeiro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. A região permite aos viajantes viver experiências culturais, esportivas e gastronômicas”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar. “Na Decolar, oferecemos viagens completas, que incluem voo, transfer, hotel e todo tipo de atividades para que cada viajante planeje sua viagem de acordo com seus gostos e preferências.”

Confira as recomendações:

Lençóis Maranhenses – Brasil

Localizados na região Norte do litoral do estado do Maranhão, os Lençóis Maranhenses são uma vasta área desértica de dunas de areia branca, entremeadas por lagoas sazonais de água da chuva, e abrange diversos municípios da região. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares e pode ser acessado pelas cidades vizinhas de Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão. É possível realizar passeios como o Circuito da Lagoa Azul ou da Lagoa Bonita, e visitar a Lagoa das Emendadas e o Canto de Atins. Os turistas ainda podem aproveitar as praias de Caburé e Atins.

Deserto do Atacama – Chile

Considerado o lugar mais seco do mundo, San Pedro de Atacama oferece paisagens naturais cinematográficas. Aproveite a grande biodiversidade da Cordilheira do Sal, tire fotos dos flamingos que vivem no Salar, desfrute de uma taça de vinho no Vale da Lua, observe as belas tonalidades do Vale do Arco-Íris e descubra as Lagoas Escondidas de Baltinache. Para os mais aventureiros, também é possível praticar sandboard no Vale de Marte ou mountain bike pela Garganta do Diabo. Sem dúvida, um lugar que parece de outro planeta.

Lima – Peru

Um dos destinos gastronômicos mais famosos do mundo, com vários restaurantes premiados. Também se destaca pela sua história pré-colombiana, que pode ser vislumbrada em locais como o Museu Larco. Para voltar no tempo é obrigatório chegar aos centros arqueológicos Huaca Pucllana e à Cidade Sagrada de Caral. Se você é apaixonado pelo mar, as praias de Punta Negra e Malecón de Miraflores esperam por você. Vale também visitar a Reserva Paisagística Nor Yauyos-Cochas.

Península de Yucatán – México

Praias encantadoras, ruínas maias, variedade de cenotes e gastronomia requintada fazem deste local uma joia turística por excelência, oferecendo atrações repletas de história, cultura e diversão. Descubra os segredos da civilização maia em Chichén Itzá e Tulum, pratique snorkel entre os corais da Isla Mujeres, desfrute de um paraíso tropical na Isla Holbox ou mergulhe nas águas cristalinas do Cenote Sagrado. Não se esqueça de saborear uma margarita assistindo ao pôr-do-sol e provar as clássicas marquesitas, sobremesa tradicional da região.

Zonas Húmidas do Iberá- Argentina

Localizada na província de Corrientes, é considerada a segunda maior zona úmida do mundo e uma das mais importantes reservas de água doce do planeta. Nos 700 mil hectares do Parque Nacional vivem espécies nativas como jacarés, cervos-do-pantanal, capivaras, macacos carayás e veados dos pampas. É também um paraíso para quem gosta de fazer observação de aves: ali podem ser encontradas inúmeras espécies, inclusive algumas em vias de extinção, como o tordo-amarelo. Possui oito portais para fazer caminhadas, ciclismo e viagens veiculares. Nos seus arredores também se pode desfrutar da culinária local, andar a cavalo e fazer passeios de caiaque ou canoa.

