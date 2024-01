Ana Hickmann e Edu Guedes estariam namorando, diz site

A fila andou para Ana Hickmann, que agora ama Edu Guedes

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, ex-marido da apresentadora já estava ciente da relação desde o ano passado.

O namoro já está assumido para ambas as famílias e inclusive o filho da apresentadora, Alezinho, já está ciente do novo relacionamento da mãe.

O jornalista deu mais uma informação chocante, Ana e Alexandre já não se tratavam como marido e mulher há um tempo, mesmo antes da agressão acontecer, e que a apresentadora já tinha um namoro com Edu desde o ano passado e Ale sabia de tudo.

Segundo o portal LeoDias, a apresentadora e Edu passaram o final de ano juntos no Tauá Resorts de Atibaia, em São Paulo.

Musa da Gaviões promete fantasia com efeitos especiais

Comemorando 10 anos no Carnaval, Francine Carvalho vai investir alto para brilhar na avenida e inspirar outras mulheres. Musa da Gaviões da Fiel, ela promete uma fantasia com efeitos especiais, realista e com direito a movimentos durante o desfile. Um protótipo 3D foi montado e aprovado pela escola de samba. Além do look hi-tech, a loira vai abusar da transparência.

“É a fantasia mais ousada da minha vida, a mais sexy desses meus 10 anos de avenida”, garante. “Trabalhei o ano todo para pagar essa fantasia, é um investimento alto, deixei de fazer contas. Vale tudo pelo Carnaval, é minha grande paixão, é meu universo. Meus amigos são do Carnaval, meu marido, minha família, meus negócios. É algo inexplicável”.

Para o desfile, Francine vai usar um body cavadíssimo, que deixará seu bumbum de fora. A peça é totalmente transparente, apenas com brilhos aplicados. As asas também são cravejadas com cristais legítimos trazidos da Espanha, onde a musa esteve recentemente.

“São 10 anos de história no Carnaval, a fantasia tem que ser especial. Tem luxo, cores, tecnologia e muito corpão para jogo”, se diverte a musa. “Já estou fazendo uma preparação física diferente também. Quero mostrar que toda mulher pode ser musa ou rainha, e conquistar o shape dos sonhos. A missão ali, na avenida, é sempre inspirar”.

Além de musa da Gaviões da Fiel, Francine é empresária e investidora. Administra sua loja de óleos automotivos, gerencia seu empreendimento de construção civil em São Paulo e diz que dá duro para pagar todas as suas fantasias e luxos do Carnaval. Ela ainda é rainha de bateria da X9 Pioneira, em Santos, no litoral do estado.

“É uma jornada tripla, intensa… Tive que vender muito óleo para pagar essa fantasia (risos). Tenho orgulho do meu trabalho e sei dividir bem os papéis e obrigações. Encontrei tempo para tudo, inclusive para cuidar de mim, da minha saúde. Hoje posso dizer que sou realizada e plenamente feliz. Em casa, no casamento, na vida profissionais e no Carnaval”.

