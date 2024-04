Escolher e comprar o colchão certo pode ser um grande desafio

para muitas pessoas, afinal, com tantas opções disponíveis e suas diferentes tecnologias agregadas, é normal que surjam dúvidas neste processo. Segundo a especialista da BF Colchões, Vanessa Ferraz, esta missão pode se tornar muito mais simples seguindo apenas algumas dicas, como avaliar o tamanho do colchão que deseja, sua densidade – para um suporte de peso e altura adequados -, o tipo de conforto que mais agrada, as certificações de qualidade do produto, bem como as avaliações dos outros consumidores que já adquiriram determinado item.

Como escolher o tamanho do colchão

De acordo com a especialista da BF Colchões, uma das primeiras coisas que se deve saber ao iniciar o processo de compra de um colchão é o seu tamanho. Medidas como de solteiro, casal, queen e king, costumam ser padronizadas, mas não custa checar a metragem do seu atual colchão com as informações disponibilizadas pelo novo produto em questão.

“Se o objetivo é comprar um colchão maior ou menor, avalie se a estrutura da cama comporta essa mudança, seja uma cama box ou padrão, assim como a metragem do seu quarto. E não se esqueça dos jogos de lençol, pois ao trocar um colchão de tamanho queen por um king, por exemplo, provavelmente será preciso renovar também as roupas de cama”, orienta Vanessa.

Como escolher a densidade do colchão

Segundo a especialista, os colchões são apresentados em diferentes densidades, ou seja, a quantidade de espuma por cada metro cúbico. Quanto maior for essa densidade, mais peso e pressão o colchão é capaz de suportar.

“É uma conta simples de peso e altura das pessoas que utilizarão o produto. Um colchão D23, por exemplo, é ideal para quem tem até 1,80 metro de altura e 50 quilos, no máximo. Um colchão D28 vai um pouco além, suportando até 70 quilos e 1,90 metro de altura. Pessoas com peso entre 70 e 100 quilos, devem procurar por um colchão com densidade a partir de 33. Acima dos 100 quilos, a densidade indicada é a 45. Levar isso em conta é fundamental para a durabilidade do produto, pois evita que ele deforme e se deteriore muito antes do previsto”, explica.

Qual o melhor tipo de conforto de um colchão

Levando em conta que cada pessoa tenha suas preferências, Vanessa pontua que o melhor tipo de conforto de um colchão é aquele que atenda às necessidades de quem irá utilizá-lo. Ela explica que existem desde os colchões de nível macio, para os que gostam da sensação de dormir nas nuvens, até o nível intermediário/macio e as opções mais firmes e extrafirmes, como os ortopédicos.

“Colchões de espuma são bons para a coluna, pois costumam ser mais firmes e apresentar grande estabilidade. Além disso, eles podem ser utilizados dos dois lados, o que contribui para um rodízio efetivo da estrutura e evita o seu desgaste ou afundamento precoce. Já os colchões de mola são ideais para quem dorme acompanhado ou gosta de dormir de lado, já que absorvem o impacto de quando a outra pessoa se mexe e aliviam os pontos de pressão, apresentando maior sustentação de peso”, explica a especialista da BF Colchões.

Quais são as certificações de qualidade de um colchão

Ao comprar um novo colchão, avaliar os selos de certificação de qualidade é extremamente importante. Além do INMETRO, uma certificação obrigatória aos colchões comercializados no Brasil, Vanessa destaca o selo do INER (Instituto Nacional de Estudos do Repouso); uma análise criteriosa, que testa os produtos em diferentes etapas relacionadas à dimensão, densidade, resistência, deformação, entre outras. Atualmente, somente seis fabricantes são homologados sob sua chancela – entre elas, a BF Colchões – em todo o país.

Conferir as avaliações sobre o colchão

Conhecer a experiência de outros consumidores que adquiriram determinado produto é bastante relevante, principalmente quando se leva em conta a compra de um novo colchão. Avaliações, opiniões e feedbacks dessas pessoas, podem ajudar bastante neste processo de escolha. “Na dúvida sobre em qual marca de colchão confiar, basta avaliar os comentários das pessoas que já passaram por esta experiência. A BF Colchões, por exemplo, além de ser a marca de colchão mais vendida pela internet, é também a número um em avaliação dos consumidores”, conclui Vanessa.

