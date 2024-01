Profissionais com ensino superior ganham mais do que aqueles que possuem apenas o ensino médio, independentemente da área de formação. É o que mostra estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Além da vantagem salarial, ter uma graduação garante mais empregabilidade, sendo uma excelente forma de entrar e se estabelecer no concorrido mercado de trabalho.

Escolher uma graduação é uma decisão importante e deve levar em consideração vários fatores, incluindo interesses pessoais, habilidades, valores, mercado de trabalho e perspectivas futuras. A especialista em carreiras da Refuturiza, Ellen Murray, aconselha fazer testes de orientador de carreira, a exemplo do DISC, para tomar uma decisão mais assertiva no momento de escolha. “Os testes são primordiais, pois são assertivos, já que analisam o perfil comportamental e também o temperamento, mostrando um pouco quem é a pessoa. Além dos testes, é preciso também pesquisar as carreiras, pois não dá para agir apenas com a emoção”, indica a profissional.

Conforme destaca a especialista, combinar vocação à pesquisa de profissões em alta e com bons salários pode ser uma boa alternativa para trilhar o caminho de uma carreira bem-sucedida. Para contribuir nessa busca, a Refuturiza lista cinco áreas com excelentes perspectivas para o mercado de trabalho e cujos cursos podem ser feitos pela modalidade EAD, garantindo a flexibilidade necessária para a organização do horário de estudos, sem necessidade de deslocamento e com mensalidades acessíveis. Confira:

1) Administração

Os conhecimentos adquiridos em Administração são aplicáveis em diversos setores e tipos de organizações, seja em empresas privadas, organizações sem fins lucrativos, órgãos governamentais ou empreendimentos próprios.

O bacharelado em Administração, com quatro anos de duração, desenvolve habilidades gerenciais essenciais, como liderança, tomada de decisão, resolução de problemas e gestão de equipes. Graduados em Administração têm a flexibilidade de escolher entre uma variedade de cargos e funções dentro de uma organização, podendo trabalhar em áreas como finanças, recursos humanos, marketing, logística, auditoria, entre outras.

2) Ensino

Sempre haverá a necessidade de profissionais qualificados na área de educação e a demanda por professores, educadores e especialistas em educação continua sendo consistente, independentemente das flutuações econômicas.

A educação oferece uma ampla variedade de oportunidades profissionais. Além de lecionar em escolas básicas e secundárias, é possível trabalhar em instituições de ensino superior, em organizações sem fins lucrativos, em treinamento corporativo ou até mesmo em desenvolvimento de currículo e tecnologias educacionais. O universo digital também trouxe novas possibilidades de atuação, que vão desde o EAD até a oferta de cursos livres para quem deseja fazer concurso, aumentar o conhecimento, aprimorar habilidades etc.

Existem dois caminhos possíveis para adentrar nessa profissão. O primeiro deles é a graduação em Pedagogia. Esse curso é voltado a formar profissionais que desejem atuar nos anos iniciais da formação escolar, ou seja, Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

O segundo é cursar uma Licenciatura plena, que é um modelo de formação que possibilita o exercício do magistério no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Nesse caso, é necessário escolher o curso que deseja – Letras, Matemática, Filosofia, Física, História, Geografia ou Artes Visuais, entre outros – e optar pela licenciatura em lugar do bacharelado.

3) Empreendedorismo

Para aqueles que desejam ter a própria empresa, há um curso que oferece ao futuro empreendedor o conhecimento necessário para transformar uma boa ideia em um negócio lucrativo.

O curso Empreendedorismo e novos negócios, tecnólogo com dois anos de duração, se propõe a trazer para o aluno conhecimento, pesquisa, análise e estratégia para que o produto ou negócio tenha o formato certo e alcance corretamente o público.

4) Tecnologia da Informação

Profissões ligadas à tecnologia estão em ascensão e a tendência é que se mantenham em alta.

A internet se tornou um grande mar de dados e, cada vez mais, as empresas precisam de colaboradores especialistas que levem o conhecimento técnico necessário para lidar com eles de forma correta e segura. Profissionais desse setor são extremamente requisitados e costumam ter remunerações acima da média do mercado.

Boas opções são os cursos de tecnólogo, com duração de dois anos, de Análise e desenvolvimento de sistemas, e de Banco de dados.

5) Marketing

As relações comerciais são baseadas na compra e venda de produtos e serviços. Mas o que faz um cliente escolher esta ou aquela empresa é a qualidade daquilo que se oferece e também a maneira como se anuncia aquilo que está sendo vendido.

Por isso, existe um profissional cuja especialidade é atuar diretamente nesse processo de venda. Eles atuam com marketing, palavra em inglês que se refere ao conhecimento “mercadológico” necessário para que uma empresa prospere e alcance seus objetivos. São bastante requisitados, têm ampla atuação e boas remunerações.