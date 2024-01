Ao longo de cada ano, diferentes produtos ganham destaque no mercado e acabam entrando em evidência entre os consumidores. Foi assim com o boom de alguns itens como a airfryer, o robô aspirador e a cafeteira de cápsula. Em 2023 não foi diferente, e é possível destacar alguns eletrônicos que estiveram na lista de mais desejados ao longo do ano.

O Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos online, disponibilizou a lista dos produtos mais comprados através de seu site, revendo aqueles que despertaram mais interesse de buscas dos consumidores em 2023.

Escova secadora está fazendo a cabeça – e o cabelo – dos brasileiros; veja os outros produtos:

Em primeiro lugar, aparece a escova secadora, trazendo destaque para os itens de beleza, que promete secar os cabelos enquanto penteia os fios, diminuindo o volume e controlando o frizz. O produto, que ao longo do ano foi ganhando espaço no mercado, também esteve entre os mais buscados no Google dentro do segmento, desbancando o tradicional secador de cabelo. Enquanto o termo “escova secadora” teve um crescimento de buscas de 50% no último trimestre, o “secador de cabelo” teve um aumento nas procuras de 22% para o mesmo período.

Na sequência, aparece um produto para casa, o aspirador vertical. Depois da tendência do robô aspirador, o modelo vertical ganhou espaço nos lares dos brasileiros. Segundo as marcas, o aspirador vertical oferece facilidade no manuseio, potência, ocupa pouco espaço ao guardar, além de apresentar diversos tamanhos, em opções com ou sem fio. Enquanto o robô aspirador apresentou uma constância de interesse nas buscas em 2023, o modelo vertical teve um aumento de 22% de procura no Google ao longo dos últimos doze meses.

Na terceira e na quarta colocação, aparecem produtos que mostram que os brasileiros tiveram preocupação com sua saúde, buscando modelos de aparelho de pressão digitais. Como o nome indica, os aparelhos de pressão são aliados para quem quer checar os valores de sua pressão arterial sem precisar sair de casa. A procura por aparelhos de pressão no Google também apresentou crescimento de 22% ao longo de 2023.

“Os produtos que mais vendemos através do nosso site também refletem, de certa forma, aqueles que são mais buscados e que os consumidores têm mais interesse em conhecer os detalhes. A cada ano, somos surpreendidos com novos itens que ganham espaço no mercado e na casa dos brasileiros. Ao início de cada ano, mesmo que com algumas apostas, sempre ficamos curiosos para saber que produtos estarão em evidência. Vamos ver o que 2024 trará para os lares dos consumidores”, comenta Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores.