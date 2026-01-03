5 receitas de matchá para o verão
O matchá conquistou o espaço em cardápio, não apenas pelo sabor, mas também pela combinação de energia, apelo estético e associação ao bem-estar. A Puravida reuniu 5 dicas fáceis e deliciosas de incluir o Matchá na sua rotina:
MATCHÁ COM LIMONADA
– ½ xícara de água
– 1 colher de chá de Matcha Puravida
– ½ xícara de limonada
– 1 xícara de gelo
MATCHÁ SODA
– ½ xícara de água
– 1 colher de chá de Matcha Puravida
– 1 xícara de água com gás
– 1 colher de chá de Zero Puravida
– 1 xícara de gelo
MATCHÁ COM LEITE GELADO
– ¼ xícara de água
– 1 colher de chá de Matcha Puravida
– 1 e ½ xícara de leite
– 1 xícara de gelo
MATCHÁ LATTE
– ¼ xícara de água
– 1 colher de chá de Matcha Puravida
– 1 e ½ xícara de leite espumado
– 1 colher de chá de mel
MATCHÁ COM MELANCIA
– ½ xícara de água
– 1 colher de chá de Matcha Puravida
– 1 e ½ de suco de melancia natural
– 1 xícara de gelo
