5 receitas de matchá para o verão

O matchá conquistou o espaço em cardápio, não apenas pelo sabor, mas também pela combinação de energia, apelo estético e associação ao bem-estar. A Puravida reuniu 5 dicas fáceis e deliciosas de incluir o Matchá na sua rotina:

MATCHÁ COM LIMONADA 

– ½ xícara de água 

– 1 colher de chá de Matcha Puravida 

– ½ xícara de limonada 

– 1 xícara de gelo 

 

MATCHÁ SODA 

– ½ xícara de água 

– 1 colher de chá de Matcha Puravida 

– 1 xícara de água com gás 

– 1 colher de chá de Zero Puravida 

– 1 xícara de gelo 

 

MATCHÁ COM LEITE GELADO 

– ¼ xícara de água 

– 1 colher de chá de Matcha Puravida 

– 1 e ½ xícara de leite 

– 1 xícara de gelo 

 

MATCHÁ LATTE 

– ¼ xícara de água 

– 1 colher de chá de Matcha Puravida 

– 1 e ½ xícara de leite espumado 

– 1 colher de chá de mel 

 

MATCHÁ COM MELANCIA 

– ½ xícara de água 

– 1 colher de chá de Matcha Puravida 

– 1 e ½ de suco de melancia natural 

– 1 xícara de gelo 

 

