A Prefeitura de Sumaré completa o primeiro ano da atual gestão – prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) – com avanços concretos em praticamente todas as áreas, após um período marcado por grandes desafios e pela necessidade de colocar a casa em ordem. Desde o início, o foco foi fazer gestão pública de verdade, com responsabilidade fiscal, planejamento e entregas reais à população.

Logo nos primeiros meses, a administração promoveu uma ampla reorganização financeira, com auditorias, revisão de contratos sem funcionalidade e combate a desperdícios históricos. Apenas com a racionalização de horas extras e a revisão contratual, milhões de reais foram economizados, permitindo o equilíbrio das contas da Prefeitura e a retomada de investimentos essenciais.

Infraestrutura e mobilidade

Foram realizados mais de R$ 20 milhões em asfalto novo, além da conclusão de obras paradas há anos. Destaque para o viaduto da região da Área Cura, no Bandeirantes, ligando Nova Europa a Hortolândia, e para o avanço do viaduto que conectará a região do Mancini à Avenida da Amizade — uma promessa aguardada há mais de 40 anos.

Outras intervenções estruturantes incluem:

•Revitalização da Avenida Rebouças;

•Obras na região da área Cura;

•Balão do Bom Retiro;

•Praça do Sol, no Matão;

•Retomada da desapropriação para conclusão da Rua Santa Irineu, desafogando a Avenida Emílio Bosco;

•Obras e melhorias na Praça do Anjo do Tomazim, no Maria Antônia.

Também foi executado o maior programa de recuperação de vicinais rurais da história da cidade, fortalecendo o escoamento agrícola e a mobilidade no campo.

Combate às enchentes e preservação ambiental

A gestão implantou o maior programa de combate às enchentes e recuperação de ribeirões já realizado em Sumaré, com ações preventivas e estruturais em regiões historicamente afetadas, como Primavera, Trenac e Três Pontes. Embora o município dependa das condições climáticas, as intervenções reduziram significativamente os impactos de alagamentos crônicos.

Saúde reorganizada e fortalecida

A saúde pública passou por uma ampla reestruturação. Dezenas de UBSs e PSFs foram revitalizadas, o UPA Macarenko foi totalmente reformado — tornando-se referência no Estado de São Paulo — e o UPA do Matão está em plena ampliação e modernização.

Um problema histórico da cidade também começou a ser resolvido: mais de 80% dos medicamentos da rede já estão regularizados, garantindo dignidade e continuidade no atendimento à população.

Além disso, uma nova UBS está sendo implantada na região do Maria Antônia, ampliando o acesso à saúde para milhares de moradores.

Segurança pública: um novo patamar

Sumaré deixou de figurar entre as cidades mais violentas do país para se tornar case de segurança pública. A cidade implantou o SMART Suma, o maior programa de monitoramento e reconhecimento facial da região, com totens e câmeras espalhados por todo o município.

Em parceria com o Governo do Estado:

•Foi criado o BAEP (ROTA do Interior) em Sumaré;

•Implantado o programa Muralha Paulista;

•Criada a Polícia Municipal;

•Reforçado o armamento e os equipamentos da Guarda Municipal, em parceria com Paulínia;

•Ampliado o efetivo com a convocação de novos guardas.

Os resultados são expressivos: os índices de criminalidade despencaram e, hoje, de cada 10 veículos furtados, 8 a 9 são recuperados.

Educação, esporte e qualidade de vida

Na educação, a gestão promoveu:

•Entrega de kits escolares e uniformes dentro do prazo;

•Maior investimento da história em tecnologia educacional, com notebooks, iPads e Chromebooks;

•Criação da Escola Cívico-Militar Municipal;

•Melhoria significativa da merenda escolar, com mais refeições diárias, café adicional, novos utensílios e equipamentos.

No esporte e lazer:

•Reforma completa do Centro Esportivo;

•Revitalização da pista de skate e criação de nova praça de lazer;

•Planejamento do polo aquático e do complexo de lutas;

•Avanço na retomada da Represa do Marcelo Pedrone, um antigo sonho da cidade.

Iluminação, ordem urbana e mobilidade

A cidade vive o maior programa de iluminação pública de sua história, com novas luminárias, mais segurança e visibilidade nos bairros e na entrada do município. A gestão também encerrou a Zona Azul, que era motivo de insatisfação da população, e realizou a maior operação contra pancadões e perturbação do sossego público já registrada em Sumaré.

Hospital Municipal: sonho cada vez mais próximo

Prioridade absoluta do governo, o Hospital Municipal de Sumaré avançou de forma decisiva. Todas as etapas técnicas foram superadas:

•Estudo Técnico Preliminar (ETP) concluído;

•Estruturação da PPP;

•Projeto executivo pronto.

Com isso, a Prefeitura prepara o início das obras no primeiro semestre do próximo ano, transformando em realidade um sonho histórico da população.

Compromisso com o futuro

Após um ano de muito trabalho, desafios superados e resultados concretos, a gestão segue com os pés no chão, compromisso técnico e foco nas necessidades reais da população.

“Estamos mudando a história de Sumaré com responsabilidade, planejamento e entrega. Esse foi apenas o começo. Vamos seguir trabalhando para levar progresso, dignidade e qualidade de vida para cada cidadão da nossa cidade”, destaca a administração municipal.