A Prefeitura de Sumaré completa o primeiro ano da atual gestão – prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) – com avanços concretos em praticamente todas as áreas, após um período marcado por grandes desafios e pela necessidade de colocar a casa em ordem. Desde o início, o foco foi fazer gestão pública de verdade, com responsabilidade fiscal, planejamento e entregas reais à população.
Logo nos primeiros meses, a administração promoveu uma ampla reorganização financeira, com auditorias, revisão de contratos sem funcionalidade e combate a desperdícios históricos. Apenas com a racionalização de horas extras e a revisão contratual, milhões de reais foram economizados, permitindo o equilíbrio das contas da Prefeitura e a retomada de investimentos essenciais.
Infraestrutura e mobilidade
Foram realizados mais de R$ 20 milhões em asfalto novo, além da conclusão de obras paradas há anos. Destaque para o viaduto da região da Área Cura, no Bandeirantes, ligando Nova Europa a Hortolândia, e para o avanço do viaduto que conectará a região do Mancini à Avenida da Amizade — uma promessa aguardada há mais de 40 anos.
Outras intervenções estruturantes incluem:
•Revitalização da Avenida Rebouças;
•Obras na região da área Cura;
•Balão do Bom Retiro;
•Praça do Sol, no Matão;
•Retomada da desapropriação para conclusão da Rua Santa Irineu, desafogando a Avenida Emílio Bosco;
•Obras e melhorias na Praça do Anjo do Tomazim, no Maria Antônia.
Também foi executado o maior programa de recuperação de vicinais rurais da história da cidade, fortalecendo o escoamento agrícola e a mobilidade no campo.
Combate às enchentes e preservação ambiental
A gestão implantou o maior programa de combate às enchentes e recuperação de ribeirões já realizado em Sumaré, com ações preventivas e estruturais em regiões historicamente afetadas, como Primavera, Trenac e Três Pontes. Embora o município dependa das condições climáticas, as intervenções reduziram significativamente os impactos de alagamentos crônicos.
Saúde reorganizada e fortalecida
A saúde pública passou por uma ampla reestruturação. Dezenas de UBSs e PSFs foram revitalizadas, o UPA Macarenko foi totalmente reformado — tornando-se referência no Estado de São Paulo — e o UPA do Matão está em plena ampliação e modernização.
Um problema histórico da cidade também começou a ser resolvido: mais de 80% dos medicamentos da rede já estão regularizados, garantindo dignidade e continuidade no atendimento à população.
Além disso, uma nova UBS está sendo implantada na região do Maria Antônia, ampliando o acesso à saúde para milhares de moradores.
Segurança pública: um novo patamar
Sumaré deixou de figurar entre as cidades mais violentas do país para se tornar case de segurança pública. A cidade implantou o SMART Suma, o maior programa de monitoramento e reconhecimento facial da região, com totens e câmeras espalhados por todo o município.
Em parceria com o Governo do Estado:
•Foi criado o BAEP (ROTA do Interior) em Sumaré;
•Implantado o programa Muralha Paulista;
•Criada a Polícia Municipal;
•Reforçado o armamento e os equipamentos da Guarda Municipal, em parceria com Paulínia;
•Ampliado o efetivo com a convocação de novos guardas.
Os resultados são expressivos: os índices de criminalidade despencaram e, hoje, de cada 10 veículos furtados, 8 a 9 são recuperados.
Educação, esporte e qualidade de vida
Na educação, a gestão promoveu:
•Entrega de kits escolares e uniformes dentro do prazo;
•Maior investimento da história em tecnologia educacional, com notebooks, iPads e Chromebooks;
•Criação da Escola Cívico-Militar Municipal;
•Melhoria significativa da merenda escolar, com mais refeições diárias, café adicional, novos utensílios e equipamentos.
No esporte e lazer:
•Reforma completa do Centro Esportivo;
•Revitalização da pista de skate e criação de nova praça de lazer;
•Planejamento do polo aquático e do complexo de lutas;
•Avanço na retomada da Represa do Marcelo Pedrone, um antigo sonho da cidade.
Iluminação, ordem urbana e mobilidade
A cidade vive o maior programa de iluminação pública de sua história, com novas luminárias, mais segurança e visibilidade nos bairros e na entrada do município. A gestão também encerrou a Zona Azul, que era motivo de insatisfação da população, e realizou a maior operação contra pancadões e perturbação do sossego público já registrada em Sumaré.
Hospital Municipal: sonho cada vez mais próximo
Prioridade absoluta do governo, o Hospital Municipal de Sumaré avançou de forma decisiva. Todas as etapas técnicas foram superadas:
•Estudo Técnico Preliminar (ETP) concluído;
•Estruturação da PPP;
•Projeto executivo pronto.
Com isso, a Prefeitura prepara o início das obras no primeiro semestre do próximo ano, transformando em realidade um sonho histórico da população.
Compromisso com o futuro
Após um ano de muito trabalho, desafios superados e resultados concretos, a gestão segue com os pés no chão, compromisso técnico e foco nas necessidades reais da população.
“Estamos mudando a história de Sumaré com responsabilidade, planejamento e entrega. Esse foi apenas o começo. Vamos seguir trabalhando para levar progresso, dignidade e qualidade de vida para cada cidadão da nossa cidade”, destaca a administração municipal.